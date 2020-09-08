Самые яркие фото Лета - 2020 от фотокорреспондентов «Комсомолки»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Лето осталось позади, три самых сочных и любимых месяца, время долгожданных отпусков, шумных встреч с друзьями, прогулок до рассвета и пьянящего аромата скошенной травы. Пожалуй, эти 92 дня стали самыми необычными из-за коронавируса. Лица прятали под медицинскими масками, самолеты пылились на стоянках, а городские улицы тосковали по шумным прохожим.
Нам есть что вспомнить и есть что показать – за это лето фотокорреспонденты «Комсомолки» успели стать свидетелями самых удивительных событий, которые войдут в историю. Ребята работали в различных уголках страны, торопились показать через объектив фотоаппарата истинные эмоции и точные детали.
Мы вместе следили, как страна готовилась к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, жадно ловили кадры с Красной площади, где маршировали военные, испытывали чувство благодарности к ветеранам, отстоявшим свою землю.
Пока мы с нетерпением ждали новые кадры, фотокоры спешили в Екатеринбург, на митинг в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, в суд к актеру Михаилу Ефремову, в Минск, сотрясаемый протестами после выборов, в Бейрут, разрушенный страшнейшим взрывом…
Всего и не перечесть, но лучше еще раз увидеть своими глазами, чтобы вспомнить, каким оно было – лето 2020.
Врачи выносят актера Михаила Ефремова из зала суда.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Загорающий на берегу Финского залива, Санкт-Петербург.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Разрушения после прорыва дамбы в подмосковной Рузе.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Самолеты в небе над Москвой во время Парада Победы.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Флешмоб ко дню ВДВ в Самаре.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Репетиция парада победы в Москве.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Глава ЦИК Элла Панфилова на пресс-конференции в редакции Комсомольской правды.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Врачи в красной зоне ФГБУ `НМИЦ эндокринологии`в Москве.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Вид на круглый дом на улице Нижинская в Москве.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Дети в зоопарке Барнаула во время дня тигра.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Певец Филипп Киркоров, певец Григорий Лепс и блогер Давид Манукян (слева направо) на закрытой презентации клипа.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Московское метро во время пандемии.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Вид с квадрокоптера на Романцевские горы, Тульская область.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Девушки на стадионе Екатеринбург-арена во время Первого матча посте снятия ограничений по Covid-19.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сотрудники полиции на книжной ярмарке в Москве.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Сотрудник Мариинской больницы в Санкт-Петербурге с выписанным пациентом, переболевшим Covid-19.
Фото: Артем КИЛЬКИН
На форуме "Армия 2020".
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Священник во время православной ярмарки в честь "Царских дней", Екатеринбург.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
День рождения Барнаульского зоопарка.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Последствия взрыва в порту Бейрута.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Младший медперсонал иркутской городской клинической больницы No 1 подготавливает к рабочей смене эпидемиолога Андрея Калашникова.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Канатная дорога в Москве.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Самолет в небе над Москвой во время парада Победы.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Санкт-Петербург. 12 июня в честь Дня России над Невой подняли государственный флаг.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
Фото: Мария ЛЕНЦ