Третью шайбу «за шиворот» в своей карьере забросил форвард «Авангарда» Сергей Шумаков

Сергей Шумаков. Фото: Егор Алеев/ТАСС

В то время, как в НХЛ наступает пора решающих матчей плей-офф, у нас чемпионат Континентальной хоккейной лиги только раскачивается. Но и там, и здесь российские хоккеисты бьют рекорды, как бы, посылая друг другу привет через океан.

Вот и в матче «Авангард» - «Амур» форвард омской команды Сергей Шумаков одну из двух своих шайб забросил голкиперу «Амура» «за шиворот». Такой фокус первым исполнил финн Михал Гранлунд, который в полуфинале чемпионата мира-2011 подхватил шайбу на крюк и занес ее за спину вратарю сборной России. И вот Шумаков повторил этот трюк уже третий раз в карьере. Любопытно, что он хотел его исполнить еще в прошлом матче с «Динамо», но не получилось.

Сам Гранлунд, который сейчас играет в «Нэшвилл Предаторз», несколько сдал и повторить свой фирменный бросок ему пока так не удалось. Зато первым в НХЛ 29 октября 2019 года это сделал форвард «Каролины» 19-летний Андрей Свечников, который вскоре в другом матче повторил эту «шутку». Но теперь его по количеству перфомансов обошел Шумаков, как бы разрушив монополию Свешникова на лакросс-голы, как их называют в Америке. Кстати, свою первую подобную шайбу Шумаков забил раньше Свечникова. В 29 ноября 2017 года Шумаков, который тогда играл за ЦСКА, в мастче регулярного первенства КХЛ таким образом посмеялся над вратарем "Куньлуня".

Шумаков в 2018 году, кстати, тоже попробовал себя за океаном, но дальше АХЛ не пошел и вернулся в Россию. Любопытно, что Сергей этим летом первым в команде переболел коронавирусом, но потом быстро восстановил форму. Похоже, что он отрабатывал этот прием на карантине…