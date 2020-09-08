Юрий Скуратов: «Шоу Ефремова» чем-то похоже на банно-прачечный скандал, в центре которого в 1999-м оказался я сам

Михаил Ефремов после оглашения приговора. Фото: Иван МАКЕЕВ

...Юрий Ильич, вы наблюдали, как проходило расследование, а потом - суд по делу Михаила Ефремова?

- Да, я наблюдал за процессом. Потому что его превратили в какое-то шоу - благодаря усилиям коллег. Считаю, что незаслуженно много этому «цирку», так сказать, посвятили.

Я даже не знаю, с чем это связано, почему такой интерес журналистов к этому вопросу. (Потому что дело-то, с юридической точки зрения, достаточно заурядное.) Это - или погоня за сенсациями, или же что-то, но здесь для нормальных людей многое непонятно – в чем основа раздувания шумихи вокруг этого дела.

- Ну, известный актер…

- Ну, известный. Мало ли таких известных актеров.

Что меня еще смутило? Это попытка дискредитации института адвокатуры. Потому что этот парень - Пашаев, с его такими, мягко говоря, ходами… По сути, это пародия на адвоката. Это - человек, который за счет этого дела просто пиарился, который показал, как нельзя работать адвокату.

Но и с той стороны (кто на самокате приехал) - он тоже тот еще кадр, Добровинский. То есть этот процесс, на мой взгляд, носил такой характер гротескный… В целом над российским правосудием. Сколько ему дали?

- Михаилу Ефремову? 8 лет общего режима. Но еще апелляции не было.

- Ну, как прокуратура, по сути, просила, так ему и дали.

Ну, что ж, жизни человека лишил, пытался вину не признавать, не раскаялся, наверное, действовал во многом конъюнктурно. Судьи проявили себя здесь профессионально и порядочно.

- Юрий Ильич, вы говорите, что раздували по всем СМИ и каналам. Просто рейтинг, видимо, у этих телевизионных программ был очень высокий. И рейтинг публикаций. Мы, журналисты, идем за публикой.

- Дорогой мой давний друг...

- Да, уж!

-... ты же должен понимать, что пресса - это не только зеркало, но это и инструмент формирования общественного мнения, воздействия на культурные какие-то пласты и так далее. Если вы и дальше по такому пути будете идти, - на потребу все, что угодно показывать, - это будет рейтингово, но это не значит, что это нужно для страны, для нации и так далее. Вы только одну функцию выполняете…

- Нет, не только!

- А задача прессы немножко и в другом – культуру формировать. Иначе для чего все это нужно? Поэтому я только частично с тобой могу согласиться.

- Я понимаю, вы сейчас вспомните Владимира Ильича Ленина, который говорил, что газета не только пропагандист и агитатор, но и коллективный организатор

- Так это правильно. Вы должны эти акценты правильно расставить.

Что это - пародия на адвокатуру, это - пародия на роль СМИ в обществе в чем-то.

Я просто думаю, сколько в стране и за рубежом событий, а из этого сделали шоу.

Ну, была бы там реальная состязательность между стороной обвинения, стороной защиты, были бы какие-то трудности, оценка доказательств…

Юрий Скуратов. Фото: Иван МАКЕЕВ

С точки зрения профессионального интереса юристов здесь вообще ничего нет, кроме личности Ефремова, и то она не может служить образцом, так сказать, как актера и так далее...

Это - показатель деградации нашего искусства, деятелей искусства, деятелей культуры, а мы ее, эту деградацию, обозначили во всероссийском масштабе. А выводы-то правильные не сделали.

- Юрий Ильич, вспомните, какое шоу было из дела Скуратова. (Скандал с Юрием Скуратовым разгорелся в марте 1999-го, когда в телеэфир попала видеозапись, якобы запечатлевшая Генпрокурора в компании девиц легкого поведения. Он был обвинён в действиях, «порочащих честь прокурорского работника», и снят с занимаемой должности.) Пока «Комсомольская правда» не напечатала ваш голый торс (см. фото), и пока следователи не сравнили, не убедились, что на пленке - актер, а не настоящий Скуратов...

- Совершенно верно. Но я не могу быть судьей в своем собственном деле. Хотя, считаю, что вместо того, чтобы обратить внимание (уж если ты этот вопрос задал, я тебя за язык не тянул), что человек одним из первых начал бороться с коррупцией на самом высоком уровне, а это главный сюжет, главная тема для общества, для правоохранительной системы, она как-то отошла... И вот, к банно-прачечному скандалу, так сказать, все свелось. Только Лужков в последней своей книге дал реальный анализ «дела Скуратова», его значение для правоохранительной системы, для формирования правового государства. Так что история повторяется.

- Параллели дела Скуратова и дела Ефремова - здесь прямые, на мой взгляд, если говорить про шум.

- В какой-то мере - да.

- Выходит, что мы ничему особенно не научились?

- Да, по сути, такой вывод можно сделать. Мы мало чему научились. Кстати, если ты об этом напишешь, ты будешь великим человеком.

- Да я и так великий.

- Да. Только я это знаю, а многие другие еще не уверены.

- А вообще - вы удовлетворены приговором Ефремову - как гражданин?

- Да, я удовлетворен. Еще раз хочу сказать, что судейская позиция заслуживает уважения в каком плане? Несмотря на шумиху, на давление… Я уверен, были выходы на консолидацию некоторых деятелей культуры, которым плевать, виновен он, невиновен, главное, чтобы проявить эту солидарность корпоративную (а она, кстати, очень сильная).

Помнишь, на других процессах все это проявлялось. Это мощное лобби. Слава Богу, суд не дрогнул. Это и какая-то вера в то, что в России все же судебная власть занимает позицию, является оплотом нашей государственности. Она утверждена, сохранена. Я шляпу снимаю перед ними, так сказать.

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