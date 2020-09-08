Восемь ошибок адвоката Пашаева, которые довели Ефремова до колонии общего режима

Большинство называют приговор провалом адвоката артиста Эльмана Пашаева. Фото: Иван МАКЕЕВ

Восемь лет актер Михаил Ефремов проведет в колонии общего режима. Такое решение во вторник, 8 сентября, вынес Пресненский суд Москвы. Много это или мало, сейчас обсуждает, кажется, вся страна.

Большинство называют приговор провалом адвоката артиста Эльмана Пашаева. И в этой критике есть здравый смысл. Приговор действительно суров. По сложившейся судебной практике, в 90% случаев за подобные преступления обвиняемых отправляют в колонии поселения, а тут - общий режим, да еще 8 лет из 12 возможных. Почти максимальное наказание. Так что же не так сделала защита Михаила Ефремова?

В адвокатской среде не принято обсуждать ошибки друг друга - профессиональная этика. Но сославшись на формулировку: "провальная стратегия защиты Ефремова", известный московский адвокат Леонид Ольшанский согласился назвать восемь главных ошибок защиты Михаила Ефремова.

Адвокат Леонид Ольшанский Фото: Михаил ФРОЛОВ

1. Отрицание вины

В данном случае вина Михаила Ефремова была настолько очевидна, что стратегия отрицания была заведомо проигрышной. Учитывая все доказательства, собранные следствием, результаты экспертиз и показания свидетелей, обвиняемому гораздо выгоднее было изначально полностью признать вину. Это могло значительно смягчить наказание. Он мог получить меньше низшего предела, то есть 4-5 лет колонии поселения.

2. Оскорбления потерпевших

На заседаниях адвокат обвиняемого и сам Михаил Ефремов позволяли себе нелицеприятные высказывания в сторону потерпевших. Такие выпады всегда расцениваются как дополнительное очко в копилку обвинения. Кроме того, они говорят о нарушении адвокатской этики и настраивают суд против стороны защиты.

Восемь лет актер Михаил Ефремов проведет в колонии общего режима. Фото: Иван МАКЕЕВ

3. Отвод судье

Это пощечина человеку, который в конечном счете принимает решение о наказании. Сам по себе отвод возможен только в том случае, если на то есть основания. То есть, если адвокат располагает реальными фактами нарушений и может предоставить соответствующие доказательства. В этой ситуации заявленный Пашаевым отвод кроме эмоций самого Эльмана никаких оснований не имел. Это лишний раз настроило суд против его подзащитного Михаила Ефремова.

4. Громкие заявления в прессе

На протяжении всего процесса адвокат обвиняемого делал громкие заявления в прессе о том, что не сегодня, так завтра, он разбомбит результаты следствия. Такая излишняя самоуверенность в конечном счете ничем не закончилась. Сам адвокат не выполнял данные публично обещания. Все это не лучшим образом сказывалось не только на личном имидже Пашаева, но и на репутации его подзащитного.

5. Признание со словом "если"

В своем последнем слове Михаил Ефремов признал вину. Но как он это сделал? Дословно он сказал "признаю вину, если виноват". Такая формулировка не может считаться признанием вины и раскаянием. Если к концу заседаний стратегия защиты изменилась в сторону признания, то защитник должен был помочь Михаилу Ефремову правильно сформулировать признание. Это же суд, а не театр. Тут или виноват, или нет. В итоге это признание не повлияло на приговор, который мог быть значительно мягче.

6. Отвод адвокату

Когда Михаил Ефремов объявил отвод адвокату, а потом через неделю вернулся в процесс с ним же, многие назвали это дешевым фраерским поступком. Это затянуло процесс, но снова забрало очки у защиты. В профессиональной судейской системе не любят таких манипуляций и не уважают людей, которые к ним прибегают.

7. Тайные свидетели

Любой адвокат знает, что суд оценивает свидетельские показания. Если и приводить в суд свидетелей, то это должны быть проверенные, адекватные люди, которые четко могут отвечать на вопросы. В данной ситуации оба так называемых "тайных свидетеля" сами признались, что были пьяны, а один из них еще и имеет серьезные проблемы со зрением. Все это не поддается никакой критике.

Если и приводить в суд свидетелей, то это должны быть проверенные, адекватные люди, которые четко могут отвечать на вопросы. Фото: Иван МАКЕЕВ

8. Поздняя выплата компенсации

Ситуация с выплатой компенсации потерпевшим говорит об отсутствии какой-либо адекватной стратегии со стороны защиты. Если не виноват, так зачем платить. Выплата в этой ситуации равна косвенному признанию вины. Обвиняемый выплатил компенсацию почтовым переводом еще до того, как признал вину. Сделать это нужно было еще во время следствия или уже не делать вовсе. Все происходящее напоминало ситуацию, в которой защита пыталась запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда.

Напомним, как развивались события. 8 июля на Смоленской площади джип Михаила Ефремова протаранил отечественную легковушку службы доставки деликатесов. Через три часа после аварии водитель, 54-летний житель Рязани Сергей Захаров, погиб. В это время Михаил Ефремов дал признательные показания в полиции и прошел тест на алкоголь и наркотики. В его крови обнаружили кокаин, сильнодействующее снотворное, а также лошадиную дозу алкоголя, равную поллитровой бутылке водки. 9 июля Ефремов был задержан и ему предъявили обвинение по статье 264 УК РФ «нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В этот же день актера поместили под домашний арест. 22 июля материалы дела направили в суд, а Ефремов отказался от признаний вины. 8 сентября суд приговорил его к восьми годам в колонии общего режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это был сокрушительный удар»: Добровинский раскрыл секрет победы над Ефремовым

По окончании громкого процесса пятёрка адвокатов-победителей дала большую пресс-конференцию (подробности)

В ТЕМУ

Роковая ошибка защиты Ефремова: "Доказав микроинфаркт, актер мог получить условный срок"

Александр Добровинский раскрыл карты (подробности)

Приговор Михаилу Ефремову: иск в 1 рубль от Добровинского оказался ловушкой

Звездный адвокат выступил с заявлением (подробности)