Школьные правила защитят от ковида?

Фото: Алена МАРТЫНОВА

-Денис Валериевич, новые меры безопасности в школе помогут избежать второй волны коронавируса?

-Разобщение потоков и групп - важный элемент мероприятий, как против COVID 19, так и против других респираторных инфекций. В утренние часы это позволяет избежать скученности, дает спокойно измерить температуру приходящих детей. Занятие в одном кабинете снижает количество контактов. И в случае заболевания ученика, можно четко определить и изолировать всех «контактных» в классе, не закрывая учебное заведение. Мы, конечно, надеемся, что это позволит снизить вероятность резкого роста числа новых случаев.

-Можно еще как-то обезопасить ребенка от заражения?

-Повторим правила. Первое - регулярное, желательно каждую перемену мытье рук в течение 30 секунд - 1 минуты. Второе - стараться избегать близких контактов: совместная игра в телефонах, передача их друг другу. Третье - регулярное проветривание учебных классов. Открыл дверь - старайся не прикасаться к лицу, не обработав антисептиком или не помыв руки. Учитывая, что одними из входных ворот респираторных инфекций является слизистая полости носа, я бы предложил регулярно промывать нос любыми изотоническими растворами.

-Надо ли ограничивать общение со сверстниками, прогулки, кружки?

-Общение и прогулки на свежем воздухе вполне безопасны. При посещении общественных мест (не только магазины, кинотеатры, но и кружки с секциями) использовать защитные маски. Ну и, конечно, следить за самочувствием ребенка - при появлении любых симптомов респираторной инфекции, недомогании или подъеме температуры, изолировать его дома.

-Как еще можно защитить детей от вирусных инфекций?

-Всем (при отсутствии противопоказаний) пройти вакцинацию против гриппа и пневмококковой инфекции. Также возможно применение средств неспецифической профилактики - и здесь важен выбор в пользу лекарственных средств с доказанной эффективностью в отношении широкого спектра респираторных вирусов, например, Анаферон детский, эффективность и безопасность которого доказана большим количеством исследований. И, безусловно, перед применением любого лекарственного средства, надо проконсультироваться с педиатром.