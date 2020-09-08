Даешь жилье «от государства»: эксперты предлагают не загонять всех граждан в ипотеку

Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперты предлагают пересчитать всех, кто стоит в разнообразных очередях на бесплатное жилье, и занести их в единый реестр. А также ввести новую меру поддержки для граждан с низкими доходами — субсидию на найм квартиры из социального фонда у государства. Она должна полагаться тем, чьи доходы не позволяют арендовать жилье по рыночной ставке, а тем более — купить квартиру по ипотеке.

Такие идеи содержатся в проекте поправок в Жилищный кодекс, которые сегодня обсуждались на площадке некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль».

Многие еще помнят, что в советские времена квартиры «давало» государство. Да, в очереди на них зачастую можно было стоять долго. Но зато свет в конце туннеля маячил не только при определенном уровне дохода.

Система социального жилья, которая позволяет квартиру при определенных условиях именно получить, а не купить (квартира при этом остается в собственности у государства, а вы считаетесь нанимателем), есть и нынче. Но надежду решить свои жилищные проблемы, предварительно не состарившись, она не очень-то дает. Да, в очередях на бесплатное жилье — иногда сразу в нескольких, в рамках разных программ - стоят более 4 млн семей. Но средний срок ожидания в самой популярной очереди — на улучшение жилищных условий — 20 лет.

- Предоставление жилья по договорам социального найма, - сейчас инструмент крайне не эффективный, - утверждает один из авторов поправок, первый заместитель председателя комиссии по территориальному развитию Общественной палаты, исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. - Запутанность системы учета, непрозрачность информации о наличии помещений приводит, к сожалению, и к определенным злоупотреблениям со стороны некоторых органов власти.

Кто именно имеет право на помощь от государства в виде бесплатного жилья и каким образом эта помощь должна оказываться, сейчас прописано в 46 различных законах и прочих нормативных актах. А разных категорий граждан, которые на разных условиях имеют право на такую помощь, насчитывается аж 140. Сложно при таком раскладе говорить об эффективности, хорошо бы, как считает Светлана Разворотнева, для начала всех очередников точно пересчитать. Для чего в проекте поправок предлагается создать их единый реестр.

Но главная беда — квартиры для очередников и льготников просто негде взять. Социальный фонд — это лишь около 10% от всего жилья. У муниципалитетов нет денег на то, чтобы возводить социальные дома. А бизнес не очень хочет в эту историю ввязывать — выгоднее строить квартиры на продажу.

Один из вариантов решения проблемы — субсидия на социальный найм. В поправках предлагается расширять социальный фонд как за счет выкупа квартир у застройщиков, так и за счет аренды их в частном секторе на обычных рыночных условиях. А пересдавать нуждающимся уже на других условиях — часть ставки покрывать за счет субсидии.

У экспертов разные мнения на счет предлагаемых новшеств. Но большинство согласно, что с системой социального жилья определенно надо что-то делать. Не очень хорошо, когда государство ориентирует граждан в основном на покупку квартир через ипотеку и плодит таким образом «бедных собственников», а социальным жильем не занимается.

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