"Через год переедет в колонию-поселение, через четыре выйдет по УДО": адвокат предположил судьбу Михаила Ефремова

Михаил Ефремов после оглашения приговора. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жирную точку в уголовном деле народного артиста Михаила Ефремова 8 сентября поставил суд. Итак, ближайшие восемь лет популярный актер проведет в колонии общего режима. Скорее всего, это решение будет обжаловано. Но, как показывает практика, почти 90 процентов приговоров остаются без изменений.

Сейчас народный артист находится в СИЗО и уже очень скоро он по этапу отправится в колонию. Какую именно? Сейчас это решает ФСИН. Сотрудники этого ведомства для артиста в ближайшее время станут если не богами, то худруками - точно. От них завис где, сколько и в каких условиях артист будет отбывать наказания. А перспективы у Михаила Олеговича очень даже радужные.

- По закону, отсидев половину срока, он сможет подать прошение на условно-досрочное освобождение. То есть через четыре года он сможет выйти на свободу. У него как у многодетного отца и народного артиста, награжденного государственными премиями, есть все шансы на УДО, - прокомментировал kp.ru известный московский адвокат Леонид Ольшанский.

Адвокат Леонид Ольшанский. Фото: Михаил ФРОЛОВ

И это еще не все плюшки. За хорошее поведение уже через год Михаил Ефремов сможет попросить перевод в колонию-поселение.

- Для этого ему нужно соблюсти три правила. Первое, соблюдать режим труда. То сеть исправно выполнять работу, которую ему доверят. Шить домашние тапочки, например. Второе, не нарушать режим содержания: вставать по расписанию, отвечать на обращения конвоиров : "да товарищ, начальник". И третье, самое простое для Михаила Олеговича - участвовать в общественной жизни колонии. И тут можно выбирать: хочешь пой, хочешь стихи читай.

Напомним, как развивались события. 8 июля на Смоленской площади джип Михаила Ефремова протаранил отечественную легковушку службы доставки деликатесов. Через три часа после аварии водитель, 54-летний житель Рязани, Сергей Захаров погиб. В это время Михаил Ефремов дал признательные показания в полиции и прошел тест на алкоголь и наркотики. В его крови обнаружили кокаин, сильнодействующее снотворное, а также лошадиную дозу алкоголя, равную бутылке водки.

9 июля Ефремов был задержан и ему предъявили обвинение по статье 264 УК РФ «нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В этот же день актера поместили под домашний арест. 22 июля материалы дела направили в суд, а Ефремов отказался от признаний вины. 8 сентября суд приговорил его к восьми годам в колонии общего режима.

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