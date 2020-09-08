"Помолитесь за него, пожалуйста": знаменитый актер Юрий Назаров попал в реанимацию

Актер Юрий Назаров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юрий Назаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Знаменитый актер находился в больнице девять дней, но несколько часов назад ему стало резко плохо.

Юрия Назарова экстренно госпитализировали с двусторонней пневмонией больше недели назад. Дочь звезды советского экрана Василиса Назарова поведала о том, что ее родитель несколько дней чувствовал себя плохо. Все это время его состояние оценивалось как средней тяжести, а потом медики спешно увезли 83-летнего актера в реанимацию.

Артист не успел сообщить о госпитализации близким. "Можно позвонить в справочную, но там информация актуальная на вчерашний день. Строго с 16:00 до 17:00 можно позвонить лечащему врачу. Мама вроде пробовала и не дозвонилась. А может, и не пробовала, кто знает. Она все забывает", - негодует дочь артиста.

Василиса уточнила, что родитель находится в больнице №52. "Помолитесь за него, пожалуйста. Он крещеный", - просит Василиса.

Меж тем другая дочь Юрия Владимировича раскрыла подробности госпитализации. "У него коронавирус. Он в реанимации. Он не на ИВЛ, а на аппарате, который помогает. Легкие поражены и этот аппарат помогает. Все молимся за него. Все верим в него. Он сильный у нас, бодрый духом. Все будет хорошо", - цитирует Татьяну Назаров 5-tv.ru.

По ее словам, врачи толком ничего не говорят. "У него как раз сейчас в данный момент кризис. Сколько он продлится... И вот после кризиса должно быть улучшение. Иначе и быть не может", - уверяет наследница звезды советского экрана.

За свою актерскую карьеру Юрий Назаров сыграл более чем в 260 фильмах и сериалах. Он известен ролями в таких картинах, как "Земля Санникова", "Демидовы", "Третий тайм", "Кодекс чести", "Две судьбы" и многих других.