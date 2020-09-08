Владимир Шевченко - о протокольном казусе на переговорах Трампа и Вучича: Задолго до встречи Ельцина и Клинтона мы обговаривали - кто, где стоит и на чем сидит

Бывший шеф протокола Михаила Горбачева и Бориса Ельцина Владимир Шевченко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Владимир Николаевич, сейчас обсуждают странную ситуацию, такой протокольный сюжет. В «Белом доме» Трамп принимал Вучича, президента Сербии. И вот есть фото: Трамп сидит за большим столом, а Вучич, как простой посетитель, на отдалении, на стуле...

- Да - да - да...

Президент Сербии Александр Вучич в Овальном кабинете перед Дональдом Трампом.

- Как бы вы это прокомментировали? Здесь что - желание хозяина Белого дома показать свое превосходство, унизить посетителя, спастись от пандемии? Что может быть, на ваш взгляд?

- Этот вопрос надо было задать, знаешь, кому?

- Кому?

- Когда готовился визит Вучича к Трампу, все эти нюансы, детали должны были обсудить ещё до поездки главы государства службы протоколов президентов.

И вот им - я имею ввиду гостей - перед началом визита - надо спрашивать: а где мы сидеть будем, а как - входить?

Но это, правда, если вспомнить дотошность Шевченко...

- Это точно!

- Попробовали бы при мне, например, на приставной стул посадить… (Бориса Николаевича Ельцина.) Я не представляю даже этого.

И кто как там сейчас сажает… Я не могу тебе сказать, какие правила игры сегодня у американцев. Тем более, у Трампа, у которого сегодня с правой - ноги одно, а завтра с левой - другое.

Поэтому, я не могу комментировать, не зная вообще… Какой у Вучича визит был – официальный, неофициальный, какие нормы у них. Прости меня, но тоже рубить с плеча нельзя, надо доскональности знать, как это получилось, кто на этом настаивал, кто не настаивал.

- А как было при Ельцине и при Шевченко?

- Шевченко приходил и, начиная от одного шага до другого, прорабатывал – где президент войдет, как будут встречаться, где сядут, в какой момент - рукопожатие, где станут прощаться. И я заранее знал - в Овальном кабинете будет проходить встреча или ещё где-то.

Президенты России и США Борис Ельцин и Джордж Буш после переговоров в Вашингтоне, 1992 г. Фото: EAST NEWS

В то время американцы не очень часто принимали в Овальном, для этого у них есть много других мест, где проходили церемонии - например, представительский кабинет. У меня всегда все было расписано и разослано посольствам тех стран, куда мы собирались или лидеры которых должны были приехать к нам: пожалуйста, читай, как будет проходить встреча, куда идти, где начинается одно мероприятие, где кончается другое.

А сейчас я не знаю, не могу комментировать. Потому что мир меняется, и каждый городит, как хочет.

- Есть же учебники Владимира Николаевича Шевченко по протоколу. Может быть, послать в Белый дом, в Сербию?

- Ну, да, мне больше делать нечего, извини за выражение.

- Владимир Николаевич, то есть это все лежит…

- …на уровне подготовки. Когда он только готовится, прорабатывайте, господа,- пандемия, или хирургия, или насморк – но всё должно быть учтено заранее.. И договаривайтесь, где что будете делать. И - как сидеть...

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