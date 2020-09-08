Фёдор Чудинов перед защитой титула чемпиона: «Я не садюга, что мне постоянно бить кого-то надо»

Фёдор Чудинов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Российский чемпион мира WBA Gold во 2-м среднем весе Фёдор Чудинов готовится провести защиту своего титула. 11 сентября в рамках вечера бокса в Химках Чудинов сразится с британским боксёром Умаром Садиком.

На открытой тренировке перед боксёрским шоу, которая прошла сегодня в Центре Прогресса бокса, боксёры впервые увидели друг друга на ринге. В расслабленной и дружеской атмосфере легко было заметить особый интерес Садика к действиям чемпиона в ринге. Чудинов в свою очередь показательно и вдумчиво хмурил брови на любые действия британца в ринге, будто пытаясь досрочно распаковать подарки, заготовленные для него оппонентом.

Но в интервью Чудинов был максимально спокоен, вежлив к сопернику и лёгок на разговор.

- Наконец-то! Я уже устал ждать. Я не садюга, что мне постоянно бить кого-то надо, просто хочется сделать своё дело. Я полгода держу себя в форме. Конечно, мы корректируем тренировки: где-то ослабляем или набираем, чтоб я не перепахал, а подошёл к бою на пике формы. Конечно, Виталию Константиновичу (Сланову - прим. ред.) приходилось постоянно менять схему тренировок, - рассказал Чудинов.

На открытой тренировке Садик выглядел ярче остальных боксёров, просто потому что стал танцором на две минуты. Сначала бил по лапам полностью опустив руки, а после - станцевал на пару со своим тренером. Вальяжный и спокойный, нахально спокойный, но Чудинову Садик приглянулся. Плюс, Фёдор рассказал о своём психологическом состоянии на данный момент.

- Парень, вроде, неплохой. Я с ним не общался, но со стороны весёлый и позитивный - это хорошо. Посмотрел его бои, сейчас - лапы. Мне будет с ним неудобно, бой будет тяжёлый, но есть все предпосылки к победе. Не расслабляюсь и готовлюсь к бою.

- Сейчас мне легче готовиться. Ранее я сделал огромную паузу в тренировках: поссорился с тренером и не понимал будет ли бой и когда будут сборы. Сейчас я чувствую себя уверенно и спокойно, понимаю, что рано или поздно бой будет, а я держу себя в форме. Знаю что меня ждёт в ближайшие полгода, плюс-минус, - сообщил Чудинов.

Главный слух, который окружает Чудинова - возможная встреча с Саулем Альваресом. Промоутер Владимир Хрюнов также заявлял, что работает над этим боем. Чудинов смотрит на подобный шанс с надеждой.

- Надеюсь, что Хрюнов работает над этим боем. Зная Владимира Хрюнова, он может устроить этот бой. Другое дело, интересен ли я Альваресу. Я не так известен во всём мире. Но бой я бы ему задал хороший. Мне остаётся только надеяться на то, что бой состоится. Буду готов к бою в любой момент, в туалете только меня не ловите.