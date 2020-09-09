Вопрос дня: Вы приговором Ефремову удовлетворены? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Дарья ВОЛОДИНА, мать семерых детей, Москва:

- А мне Ефремова просто жалко. Он - многодетный отец, и страшно даже думать, как детям пережить его арест. Восемь лет - это слишком много. Да и не поможет ему тюрьма. Его лечить нужно было.

Олег БАСИЛАШВИЛИ, народный артист СССР:

- Приговор более или менее справедливый. Ефремов совершил преступление, а перед законом все равны. Вначале он себя прекрасно зарекомендовал, когда сознался во всем, просил прощения. Тогда он был искренен...

Павел КРАШЕНИННИКОВ, депутат Госдумы:

- Здесь сошлись сразу несколько трагедий. Да, человек погиб. Но и у Ефремова - тоже трагедия. Нам всем надо извлекать из этого уроки. Особенно тем, кто равнодушно наблюдает, как знакомые садятся за руль пьяными.

Юрий СКУРАТОВ, экс-генпрокурор России:

- Решение суда - да. Но сам процесс стал дискредитацией российской адвокатуры. И защищавший Ефремова Пашаев (в большей степени), и Добровинский - защита пострадавших (в меньшей) -превратили суд в самопиар.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем:

- Удовлетворен. Это приговор всем звездным любителям нарушать правила. Пусть увидят, что закон един для всех. У Ефремова первая судимость, думаю, он весь срок не отсидит, выйдет раньше. А пока будет в колонии художественной самодеятельностью заниматься.

Вячеслав ЛЫСАКОВ, первый зампред Комитета Госдумы по законодательству:

- Приговор адекватный, но осталась пара вопросов. На каких основаниях Ефремову заменили права, если признано, что он хронический алкоголик? Кто выдал ему медсправку? Этот врач - соучастник преступления.

Иосиф ПРИГОЖИН, продюсер:

- Решение справедливое. Если ты известный человек, можно рассчитывать на скидку в ресторане, но не на поблажки за совершенное преступление.

Андрей УРГАНТ, актер:

- Главное наказание для него - это разговор с собой и своей совестью. А сколько ему дали - 8 лет или 18, - уже не важно. Миша сам себя накажет, не волнуйтесь.