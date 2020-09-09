Как Надежда Румянцева «развалила» брак Натальи Кустинской

Надежда блестяще работала и в кадре, и за кадром: ее голосом говорили герои как западных фильмов, так и мультиков, например, Мартышка из «38 попугаев».

ВЕЧНЫЙ РЕБЕНОК

Одна из первых ролей Румянцевой - школьница Галя из фильма «Алеша Птицын вырабатывает характер». В следующем фильме - «Морской охотник» - она играла 10-летнюю девочку, в то время как актрисе было уже 23 года и она заканчивала ВГИК. Но рост 151 сантиметр, 33-й размер ноги и субтильная фигурка предопределили ее амплуа. Переиграв с дюжину школьниц (не только в кино, но и в Центральном детском театре) и переключившись на передовиц производства - от ученицы токаря и поварихи до «королевы бензоколонки», она так и не отошла от амплуа молоденькой девчушки. Когда ее снимали в роли автозаправщицы Людмилы Добрыйвечер в «Королеве бензоколонки», Надежде было уже 32 года, а ее героине - 17.

И все же, несмотря на множество ярких ролей, ее самый успешный фильм стоит особняком - конечно, это комедия «Девчата». Картина собрала букет призов на фестивалях самого разного калибра.

А накануне съемок долго и эмоционально решали, кто же будет играть повариху Тосю Кислицыну.

На эту роль претендовала одна из самых красивых актрис советского кино Наталья Кустинская - жена режиссера картины Юрия Чулюкина. Кустинская поставила мужу условие: он будет снимать в главной роли ее или откажется от «Девчат». Когда же узнала, что утвердили Надежду Румянцеву, Кустинская устроила мужу страшный скандал и вскоре рассталась с ним.

РОЛЬ ЖЕНЫ - ГЛАВНАЯ

Кстати, на международном кинофестивале в Аргентине Румянцева за работу в «Девчатах» получила приз за лучшую женскую роль. В тот год награда за лучшую мужскую роль досталась Полу Ньюману.

То есть наша Надежда работала на голливудском уровне.

После этого ее даже приглашали на съемки в Соединенные Штаты. Но вдруг на пике карьеры она уехала за границу не как актриса, а как жена дипломата. Ее муж, сотрудник Внешторга Вилли Хштоян, был направлен торговым представителем СССР в Малайзию, потом в Египет. Ради его карьеры Надежда Васильевна пожертвовала собственной. Но об этом не жалела. Говорила, что семейное счастье для нее важнее успехов в кино. Кстати, роль жены дипломата она играла блестяще: выучила французский язык, потом - английский. На обоих языках травила русские анекдоты, чтобы на официальной встрече или во время приема можно было разрядить обстановку.

Из-за того, что Румянцева выпала из актерской обоймы лет на десять, в кино потом для нее работы уже не было. Но, как говорила Надежда Васильевна, она не впадала в уныние. Актриса стала работать в дубляже. Ее голосом говорили Нина из «Кавказской пленницы» (Варлей сильно волновалась на озвучке, и тогда Гайдай позвал Румянцеву) и рабыня Изаура. В культовом сериале «Твин Пикс» Надежда Васильевна озвучила почти всех героинь - от Лоры Палмер до Леди с Поленом. Время от времени режиссеры делали ей предложения, но от большинства из них Румянцева отказывалась - не нравились сценарии. Она говорила: «Я лучше буду сажать цветы на даче, чем тратить время на плохие фильмы. Актер должен нести людям свет, добро, надежду и любовь. Если этого нет, тогда зачем такое кино?»

До конца жизни у нее оставались легкая девичья походка, лучистые глаза. С годами почти не менялась. Трудно поверить, но она не делала пластических операций. Когда ее спрашивали, в чем рецепт ее молодости, Надежда Васильевна говорила так: на протяжении многих лет она держится в одном весе. Не переедает, занимается йогой, делала дыхательные упражнения. Ее принцип: жить так, чтобы не огорчать друзей и не радовать врагов.