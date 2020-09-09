Как России не повторить белорусский сценарий

Студенческий марш в Минске в первый день нового учебного года. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как не допустить «цветной революции»? Какие уроки вынести из ошибок Батьки? Об этом «КП» поговорила с бывшим сотрудником спецслужб и доцентом РАНХИГС Сергеем Карнауховым.

РЕПЕТИЦИЯ ДЛЯ МОСКВЫ

- Уже можно сказать, что происходящее в Белоруссии - это только репетиция событий в России 2021 или 2024 года?

- Безусловно. Может, старт протестам дадут и раньше. Например, свяжут с отравлением Навального. Не думаю, что станут ждать 4 года. Сейчас мы видим на белорусском примере вытачивание схемы потенциального госпереворота в России. Хотя можно рассматривать и сирийский сценарий против Башара Асада. Он начинался с тотальной лжи на западных телеканалах. Под окном дворца Асада журчал фонтан, пели птицы, а CNN и BBC показывали, как там идут столкновения «мирных повстанцев» с военными, льется кровь, жгут покрышки. Хотя в реальности все это снималось в студии и ничего подобного не было. Вот и Москву начинают качать по той же схеме. Кропотливо выстраивают образ демона. Сначала со Скрипалями. Теперь с Навальным. Везде раскручивают «Новичок», которым Россия якобы травит врагов.

- Но тысячи людей на протестах в Белоруссии - это не фейк, снятый в студии.

- Да. У людей там накопились претензии и усталость от одних и тех же лиц во власти. И у них сейчас довлеющая идея - снести Лукашенко, чтобы после этого наступил белорусский рай на земле. Видели мы такой «рай» после переворотов. Но ведь и в России, как я подсчитал, есть не меньше 5 тысяч оппозиционных каналов и страничек в интернете. Через них можно запустить любые фейки. Разогреть молодежь, призвать выйти на улицы. Я анализировал русский YouTube на наличие «спящих» и «бодрствующих» агентов влияния. Около 200 российских каналов распространяют потенциально экстремистскую информацию. Их суммарная аудитория - 67 миллионов подписчиков!

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А сколько из них будут готовы пойти на митинги, если эту машину запустят?

- Много людей и не нужно. Разве на майдан вышла вся Украина? Битвы шли на одной площади. А весь остальной Киев и страна жили относительно спокойной жизнью. Но я хочу предостеречь всех. Есть очень иллюзорное представление о протесте в России, как о не массовом явлении, в которое играют небольшое число молодых маргиналов. Это глубочайшее заблуждение! Тело протеста (актив) даже уже не связанно с его лидерами. Теперь лидеры протесту и совсем нужны, как мы увидели в Белоруссии и Хабаровске. Кстати, в Минске организаторы переворота уже делают ставку на радикальных людей, иногда с уголовной «культурой», готовых на агрессивные действия против силовиков.

СТАВКА НА «СЕТЕВИКОВ» И МИГРАНТОВ?

- Откуда такие данные? Митинги в Минске кажутся мирными. Ни одной витрины не разбили.

- Незадолго до протестов в Белоруссии была большая амнистия. И многие из тех, кто был амнистирован, моментально попали в сферу обработки зарубежных НКО. Они - силовое ядро протеста. И сейчас начинают создавать «отряды самообороны». Второе - подключили футбольных фанатов. Они распространяют символы (бело-красно-белый флаг), подбивают молодежь к агрессивным действиям. Еще один резерв протеста - профессиональные оппозиционеры. У нас в стране, например, есть ребята, которые уже лет 10 нигде не работают, ведут протестные соцсети, получают деньги от зарубежных НКО. То есть выстроена целая структура. Призвать к бунту они всегда готовы.

Доцент РАНХИГС Сергей Карнаухов. Фото: Youtube

БУНТ РЕГИОНОВ

- Наши спецслужбы работают с этими людьми? Знают, что делать, если они выйдут на улицы?

- Да. Например, почему силовики задерживали на Пушкинской блогеров с камерами под крики: «Душите свободу слова!» На деле это не совсем журналисты. Они вели стрим в соцсетях, а организаторы акций подключались к ним из офиса и через эту картинку координировали протест. Потом - регионы. Туда перешли многие акценты протеста из Москвы. Ошибки региональных чиновников и силовиков, их хамство тоже собирают протестное ядро. Это мы видели на примере Хабаровска, когда в ответ на показательно грубое задержание губернатора развернулись митинги. У наших спецслужб есть мощнейшая система раннего выявления экстремистских преступлений. Здесь и технические возможности, и агентура.

Но только этих усилий не хватит. «Цветные революции» никак не связаны с возможностями силовиков. Почему? Когда на улицы выводится огромная масса людей, готовая крошить и сжигать, уже силой проблему не решить. Тем более дубинками ОМОНа, как это делал Лукашенко.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Перемены-то у нас есть! Но чиновники - чванливые и много воровства...»

Публицист Георгий БОВТ рассказал, какие гайки и шестеренки надо подкрутить в России, чтобы не довести дело до новых волнений.

ТАМ УСТАЛИ ОТ КОЛХОЗНОЙ ДИКТАТУРЫ

- Георгий Георгиевич, так как нам не повторить белорусских ошибок?

- В Белоруссии возник запрос на модернизацию, на перемены. Большая часть общества, особенно молодежь, просто переросла действующий режим. Если Белоруссия стала полигоном для IT, то этот бизнес не может развиваться в условиях колхозной советской диктатуры. Поэтому ей надо меняться. Молодежь требует больше свобод, больше гибкости режима, возможностей для самореализации. Белорусские верхи просто отстали от потребностей нового времени.

- Хорошо, диагноз есть. Что нужно менять в России?

- Какие-то перемены происходят в правильном направлении. Развитие городской среды, например. Это частный вопрос, казалось бы. Но более комфортные города частично удовлетворяют потребности людей в переменах. Еще и цифровизация в общении с государством. Это тоже прогресс и удобство. Но в чем отстает Россия - это в потребности обратной связи. Чиновники оторвались от народа, они чванливые, они мало с ним разговаривают и мало понимают, что ему надо. Происходит разрыв между верхами и низами. Есть запрос на социальную справедливость. Большой разрыв между богатыми и бедными. Слишком много воровства. Люди видят, что кому-то все можно, им закон не писан, они воруют на госконтрактах, а другие получают 15 - 30 тысяч рублей, и им ничего нельзя. Это тоже надо менять. Но это требует больше даже политических решений, чем экономических.

НЕ У ВСЕХ ПАПА ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР

- Ощущение будущего есть у молодых людей?

- Это важно. Многие говорят, что у нас ощущения будущего нет. Но это не должны быть сказки про «коммунизм построим в 1980 году». Нужна какая-то уверенность в том, что ты не пропадешь в своей стране и сможешь в ней состояться. Можно ли у нас реализоваться в бизнесе? Сразу возникают вопросы: как? Крыша нужна. Нужно с чиновниками дружить, делиться. Но не все имеют папу вице-губернатора или одноклассника в местном правительстве. Понятно же, что возможности не равны. Те, у кого они более равны, уверены в своем завтрашнем дне. А остальные? Нужны более справедливые правила игры.

- А еще судебная система - с нее надо начинать?

- Да. Подчас какие-то вопросы там справедливо решаются между равными субъектами. А вот когда начинаются споры с государством, то это все равно что биться головой об стену. Известно же, что прусские реформы Фридрих начинал с того, что начал с судов. И говорил, если у меня в суде может выиграть крестьянин, это будет правильная система.

- По поводу бизнеса. В России можно посадить любого предпринимателя?

- Да. Это говорят многие. Это уже другая проблема - отсутствие контроля за силовыми структурами. Они везде, они хозяйствующие субъекты, они ведут свой бизнес, крышуют его, доят, пилят. Все эти полковники Захарченко с их миллиардами в домашних коробках откуда берутся? Нет гражданского контроля за спецслужбами. И вообще за силовиками. Без политических реформ это поменять нельзя.

НЕ ЖДИТЕ ПОТРЯСЕНИЙ

- Это приведет к нестабильности?

- Не обязательно. Россия может оставаться в таком состоянии еще долго. Население-то довольно пожилое. У нас средний возраст 40 лет. В таких годах уже многие не хотят ничего менять. У нас нет демографического давления, как в странах Северной Африки, которые породили «арабскую весну». У нас рынок труда может поглотить пока всю эту рабочую силу. Какую-то работу ты всегда найдешь, на каком-то уровне существования ты проживешь, с голоду не помрешь. Какое-то жилье у тебя будет. Скромное существование ты всегда можешь влачить. А если переедешь в мегаполис, найдешь работу получше. Другое дело, что вся страна тогда станет пустыней. Останется только несколько крупных городов.

- В ближайшее время потрясений не будет?

- Я не вижу для потрясений причин. Потрясения возникают, когда есть внешний вызов или еще какой-то вопиющий случай возмутительный, для которого пока нет условий. История с Навальным? Так почему тогда сразу не возникли протесты? И почему они должны случиться потом?

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