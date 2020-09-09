62-летний Алек Болдуин стал отцом в шестой раз

У Алека и Хиларии родился пятый ребенок. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В семье 62-летнего Алека Болдуина и его 36-летней жены Хиларии вновь пополнение: у супругов родился пятый ребенок. Для Алека малыш стал шестым наследником – у голливудского артиста есть дочь Айленд от предыдущей жены, актрисы Ким Бейсингер.

Счастливую новость Хилария рассказала в Инстаграме, поделившись снимком с новорожденным малышом. Как они с мужем назвали сына, новоиспеченная мамочка не рассказывает.

- Он прекрасен, и мы невероятно счастливы, - сообщила она фолловерам.

К рождению пятого ребенка супруги шли долго: две предыдущие беременности Хиларии закончились выкидышами. Но она все равно не сдалась, твердо решив подарить Болдуину еще одного малыша.

Дома у Болдуинов настоящий детский сад: самой старшей дочке пары Кармен семь лет, сыну Рафаэлю - пять, Леонардо – четыре, Ромео – два года. Старшей наследнице Алека Айленд 24 года, она делает успешную карьеру фотомодели.

Болдуин никогда не скрывал, что хочет много детей. Даже после двух выкидышей Хиларии он был уверен, что она обязательно подарит ему еще одного малыша.

- У нас с Хиларией четверо детей. Но она непременно хочет еще одного. И мы обязательно родим пятого! – сообщил актер на одном из телешоу.

А когда ведущий шоу спросил Алека, чего он желает больше всего на свете, актер со вздохом ответил:

- Денег, как можно больше денег, чтобы я мог оставить их моей жене и детям, когда умру. Ведь я не смогу оставаться с ними очень долго, признаемся честно...

Алек Болдуин - многодетный отец. Старшая дочь актера родилась в его браке со звездой "Девяти с половиной недель" Ким Бейсингер. Фото: Инстаграм.

Актер познакомился со своей второй женой летом 2011 года в одном из ресторанов Манхэттена. Хилария тогда работала инструктором по йоге. Эффектная брюнетка настолько очаровала Болдуина, что он решился сделать ей предложение всего через год после знакомства. Свадьбу пара сыграла в июне 2012 года. На протяжении романа они активно переписывались в Твиттере, пока не стали жить под одной крышей. Благодаря Хиларии Алек похудел и заметно помолодел: он начал вести здоровый образ жизни и правильно питаться.

С первой женой Ким Бейсингер Алек развелся в 2002 году, они были женаты с 1993 года. Алек долгое время не ладил с дочкой Айленд, но сейчас папа и дочь живут душа в душу.