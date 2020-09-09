«Событие, навсегда изменившее мою жизнь»: Бывший муж Полины Гагариной нежно поздравил ее с годовщиной свадьбы

Дмитрий Исхаков поделился фотографией, сделанной 7 лет назад во время бракосочетания с Полиной Гагариной. Фото: Инстаграм.

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина разводятся после семи лет брака. О расставании 42-летнего фотографа и 33-летней певицы стало известно этой весной, а разъехались супруги, по слухам, и того раньше – в конце прошлого года. Но, видимо, бывший муж все еще не может забыть Полину и думает о ней с любовью и нежностью. В Инстаграме Дмитрий поделился трогательным постом, в котором поздравил Гагарину с годовщиной свадьбы.

- 7 лет назад произошло событие, навсегда изменившее мою жизнь. В тот день, 9 сентября, одна особенная девушка, на вопрос совершенно незнакомой женщины, ответила: "СОГЛАСНА!". С того момента наша жизнь, как песочные часы, два хрупких сосуда связанных невидимой нитью времени, что связала нас, наши судьбы, - написал экс-супруг певицы.

Дмитрий признается, что не жалеет ни об одном дне, прожитом вместе с Полиной.

- Я с благодарностью и нежностью в сердце вспоминаю годы, проведенные нами вместе. Если бы у меня была возможность что-то изменить, едва ли бы я ей воспользовался, - признался он.

Ранее Дмитрий рассказал в Инстаграме, что до встречи с певицей никогда не верил в брак. И только полюбив Полину, захотел, чтобы у него была семья.

- Я никогда не верил в брак. Потом полюбил и поверил. Дурак?! Может быть. Жалею ли я о чем-то?! Нет! Благодарен ли я?! Конечно. Много за что, - написал экс-супруг певицы.

О причинах своего развода Полина и Дмитрий не рассказывают. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сейчас он уверен, что больше никогда не решится снова поставить штамп в паспорте.

- Захочу ли я когда-то снова жениться?! Сильно в этом сомневаюсь. Я не знаю практически ни одной счастливой пары, прожившей вместе достаточно долго. Те кто держатся, они есть, но их очень немного. И ещё большой вопрос, не привычка ли это и не инерция ли, - написал Исхаков. - А семью свою я очень люблю и буду любить всегда. Разве есть что-то важнее и дороже?! Нет!

История любви певицы и фотографа начиналась очень романтично: будущие супруги познакомились во время фотосессии. Полине очень понравились сделанные Дмитрием фотографии. Супруги встречались почти год, когда Исхаков сделал певице предложение. Дмитрий попросил Полину стать его женой во время поездки в Париж, стоя на Мосту влюбленных. По словам друзей, Гагарину покорила основательность будущего мужа и то, что он сразу взял на себя решение многих бытовых проблем. Например, ремонт в шикарной квартире, которую артистка тогда купила. Поженившись, супруги поселились в апартаментах Гагариной, откуда Исхакову пришлось съехать после разрыва с женой.

Дмитрий быстро нашел общий язык с сыном Полины от первого брака. Сейчас Андрею, которого звезда родила от от первого брака с актером Петром Кисловым, 12 лет. А два года назад певица снова стала мамой – она родила мужу дочку Мию. После разрыва родителей Мия и Андрей по-прежнему проводят много времени с Дмитрием.

Ни Полина, ни Дмитрий не рассказывают, из-за чего они решили разойтись. Многие уверены, что все дело в деньгах: видимо, Гагарину стало утомлять ее положение главной добытчицы в доме. Артистка не скрывала, что зарабатывает в разы больше мужа, и говорила, что Дмитрий спокойно относится к своему статусу «мужа звезды». Напомним, по данным свежего рейтинга Forbes, Полина входит в десятку самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса (и, к слову, она в нем единственная представительница прекрасного пола). За минувший год Гагарина заработала 6,4 млн долларов.