Писательница Александра Нерозина: Если бы Навального хотели убрать спецслужбы - устроили бы сердечный приступ

По словам личных врачей, до отравления Навальный был совершенно здоров и полон сил. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одни полагают, что это политическая игра и чуть ли не подтасовка фактов. Ведь российские врачи не выявили в крови Навального никаких подозрительных веществ. Другие кричат об отравлении каким-то новым суперъядом и «руке Кремля». Так что это вообще было?

Напомним, политику стало плохо на рейсе Томск - Москва. Сначала, как рассказывала его пресс-секретарь Кира Ярмыш, Навальный покрылся испариной, затем он пошел в туалет и там начал кричать от боли. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, оппозиционера доставили в больницу. А сейчас он проходит лечение в немецкой клинике «Шарите».

«Вообще не принимал таблетки»

Представители Германии заявили, что в организме политика нашли следы вещества из группы «Новичок» (правда, никаких документальных доказательство не представили). Личный врач Навального Ярослав Ашихмин тоже уверен, что это было отравление.

- Есть версия, что приступ могла спровоцировать передозировка препарата для стимуляции мозга...

- Никаких препаратов для стимуляции мозговой активности он не принимал, - сообщил «КП» Ярослав Ашихмин. - Я с Навальным с 2013 года и могу совершенно точно сказать, что он категорически отрицал таблетки. Не хотел ничего принимать ни при каких условиях. Он всегда был только за естественные методы поддержания здоровья, физические нагрузки. Не курил, не пил. Мог ограничивать питание, чтобы быть в форме. В принципе был очень здоровый человек.

- А у него в крови нашли алкоголь…

- Ну и что? Алкоголь бывает эндогенный, он вырабатывается, если человек долго ничего не ел. Даже если выявлен алкоголь, то его микродозы никак не могут привести к таким катастрофическим событиям. Он вообще не пил. Как человек, который занимается такими оппозиционными вещами, мог еще и алкоголь принимать? Это был бы повод для постоянных провокаций. Максимум мог на праздник выпить бокал вина. Вы видели его фотографию в автобусе, когда он едет в аэропорту? У него сильно суженные зрачки. Это может быть как раз симптом применения ядов, особенных токсичных препаратов.

- Но в тот день он ничего не ел, только чай выпил в аэропорту. Чай ему подавал человек из его окружения…

- Есть двухкомпонентные яды, которые безопасны для людей вокруг. Сначала один компонент попадает в организм, потом другой. При химической реакции двух компонентов вызывается отравление. Но это токсикологи должны рассказывать, я не токсиколог. Отравления пищевые так не протекают с точки зрения медицины. Обычно живот болит, может быть рвота. Но не кома! В медикаментозное отравление я тоже не верю, но даже после него люди выходят из комы значительно быстрее.

Пластика в Испании

- Это, несомненно, отравление, - уверена другой врач Навального Анастасия Васильева. - Никаких хронических заболеваний у него не было. Кроме глаза, который действительно серьезно пострадал. Ему однажды плеснули зеленкой в лицо, а там была кислота. У него был серьезнейший ожог роговицы, потребовалась пластика в Испании.

Вся клиника абсолютно соответствует отравлению фосфорорганическими веществами (в частности, ингибитором холинэстеразы). Об этом же и немецкие врачи сообщают.

- Как вы считаете, он поправится?

- Да, конечно. Только время нужно.

Политику стало плохо на рейсе Томск - Москва, самолет совершил экстренную посадку. Фото: www.youtube.com

«Российским властям это невыгодно»

- Навальный - не такая крупная фигура, чтобы им вдруг всерьез занялась какая бы то ни было спецслужба, - уверена давно живущая в Лондоне писательница Александра Нерозина, близкая подруга Бориса Березовского, автор книги «Тайный дневник русского олигарха». - Да и зачем травить? Если бы какая-то служба решила его убрать, то у него просто случился бы сердечный приступ, что часто происходит с мужчинами среднего возраста. Не убирают таких людей с таким шумом. Особенно в период, когда все напирают на Россию. И когда такая шумиха вокруг Белоруссии. Либо кому-то выгодно, чтобы Навальный переболел, либо у человека действительно что-то не то со здоровьем. Но то, что это невыгодно российским властям, просто очевидно.

Черный пиар сейчас организуется по поводу и без повода. Чуть что, уже заваруха на голом месте. Мне довелось увидеть собрание так называемых защитников прав человека в одной из прибалтийских республик, которые стояли в очереди и получали деньги. В открытую. То есть все эти якобы правильные активисты, которые за народ, это туфта. А уж Березовский на эту тему вообще хохотал: как же легко манипулировать людьми и вбрасывать им то, что тебе нужно. Поэтому история с отравлением Навального очень подозрительная, как будто все специально подстроили, чтобы начать шумиху в России.

У меня муж в Лондоне работает на телеканале Sky News. У них на работе каждое утро планерка, и им говорят, что можно писать про Россию, а что нельзя. Представляете, как было у нас в Советском Союзе, так у них сейчас. Из текста вытравливают любой позитив про Россию. Если кто-то устроил так, чтобы Навальному стало плохо, понятно, что это опять-таки недруги матушки-России. Здесь у нас, в Лондоне, пишут: «Отравили Навального! Путин в очередной раз…» Это уже вердикт без суда и следствия вынесен: виноват Кремль. С удовольствием этот повод используют, чтобы очернять российскую власть.

С историей Навального тут же вспомнили отравление Литвиненко. Хотя эти случаи вообще нельзя сравнивать. Уверена, что к смерти Литвиненко причастны третьи силы, включая его бывших соратников, что английские спецслужбы, что его друзья-побратимы типа Березовского в этом завязаны. Известный снимок, обошедший весь мир, где Литвиненко лежит в кровати лысый, был сделан буквально через час после того, как к нему приехал друг и представитель Березовского Александр. Они побрили его (не знаю, на каких условиях они договаривались), сделали этот снимок сами, своей камерой и разослали. До этого Литвиненко был с волосами. Какая история лучше всего продается здесь? Конечно же, история, которая поганит Россию. Лично я вообще мало верю в отравление Навального.

Другое мнение

Передоз препарата для стимуляции мозга?

- Навальный сидел на строгой диете, почти не ел. А ему надо было выступать перед публикой. Стала подводить память, - рассказал один адвокат, попросивший не указывать его имени. - А он же по бумажке никогда не читал, всегда по памяти шпарил. Как в его окружении в приватной беседе говорят, без разрешения врача Навальный принял какой-то стимулятор мозговой активности. И к тому же переборщил с дозировкой. Вот и пошла такая мощная реакция на голодный организм - медикаментозное отравление. Причем официально заявлялось, что Навальный был доставлен в омскую больницу с диагнозом «кома неясного генеза». Но в кому его ввели искусственную. У меня друг в Германии. Говорит, что на самом деле немецкие врачи преувеличили, заявляя об отравлении. Была интоксикация, она может быть от чего угодно. Но это не значит, что Навального кто-то травил. И сейчас в коме ли он вообще? Никто же его не видит.

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