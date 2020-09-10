Убийство Троцкого: как это было

Лейба Бронштейн вошел в мировую историю как Лев Троцкий. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все, конечно, слышали, как «кремлевский альпинист» Меркадер, тайно проникнув в дом «демона революции», проломил ему череп ледорубом. Но это был запасной вариант долгой сверхсекретной операции Лубянки.

Высокомерный Лев

Троцкий - создатель и первый главнокомандующий Красной армии, наиболее влиятельный член ленинского Политбюро. Когда в 1920-м Ильич заболел, он стал наследником, будущим главой партии и государства. И неизвестно еще, что сталось бы со страной и всеми нами, воплотись это в жизнь.

Вмешалась тройка старых большевиков: Зиновьев, Каменев, Сталин. Они не любили высокомерного Льва, выскочку, примкнувшего к ленинцам лишь в 1917 году. Началась борьба за власть. Троцкий недооценил «неотесанного кавказца», сконцентрировавшись на двух давних соратниках вождя. В конце 1923 года Ильич был обречен. Лев Давидович решил захватить власть политическим путем, обвинив Зиновьева и Каменева в отходе от ленинских принципов. Атака сорвалась. Главнокомандующий мог совершить переворот. Начальник политуправления Реввоенсовета Антонов-Овсеенко предупредил Политбюро: «Если тронут Троцкого, то вся Красная армия встанет на защиту советского Карно». Но Троцкий не решился на переворот. Сталин вызвал в Москву из Харькова командующего вооруженными силами Украины и Крыма Фрунзе. Тот заменил командный состав своими людьми.

После смерти Ленина Троцкого сместили с поста председателя Реввоенсовета, вывели из Политбюро. В 1926-м к нему переметнулись былые враги - Зиновьев и Каменев. Но свежеиспеченная троица уже не могла совладать с хитрым Сталиным. Он их разобьет поодиночке.

Первой политической жертвой станет в этой троице как раз Троцкий. Но жертвой физической - последним.

В 1927-м его выслали в Турцию.

Льва Давидовича называли «демон революции». Фото: ru.wikipedia.org

Бомба под кактусом

Надо признать, Сталин тоже долго недооценивал ссыльного. Считая его политическим болтуном. Иначе «демона революции» прикончили бы гораздо раньше и проще, без применения экзотического ледоруба - в Турции, Франции или Норвегии, где он жил до отъезда за океан. Вооруженная охрана появилась у Троцкого только в Мексике.

- Первый тревожный звонок прозвучал в мае 1937 года, когда во время гражданской войны в Испании в тылу республиканской армии, поддерживаемой Москвой, троцкисты подняли мятеж, - говорит историк спецслужб, писатель Александр Колпакиди. - Затем последовала серия ударов, направленных против Советского Союза. Нарастала угроза новой мировой войны. Лев Давидович надеялся, что она вызовет революционный взрыв во многих странах.

- И воплотится наконец его мечта о мировой революции.

- Троцкий хотел любой ценой вовлечь СССР в новую мировую войну. Лондон и Париж рассчитывали с его помощью организовать в Москве политический переворот и отстранить от власти Сталина. Рассматривалась и переброска в Союз самого «демона революции».

Как на это должен был реагировать руководитель СССР?

- Хотите сказать, у Сталина не оставалось выбора?

- Кремль попытался действовать в рамках международного права.

В 1937-м Сталин через Народный комиссариат иностранных дел обратился в секретариат Лиги Наций (предшественница ООН. - Ред.) с просьбой дать санкцию на выдачу Троцкого из любой страны как «убийцы и агента гестапо». Но Женева отказалась. Пришел черед активных действий НКВД.

- Когда чекисты всерьез начали разрабатывать Троцкого?

- Еще в Норвегии в 1936 году в его личном секретариате стала работать будущая звезда советской нелегальной разведки испанка Мария де Лас Эрас Африка (оперативный псевдоним - Патрия). Ее задачей было информировать Москву о деятельности шефа. Маловероятно, что Патрию планировали использовать как исполнителя смертного приговора, соответствующей спецподготовки она не имела. В 1937-м вместе с шефом Мария переехала в Мексику. Завербовал Патрию наш резидент в Испании Александр Орлов (Швед).

А еще Швед в феврале 1937-го завербовал молодого, искренне верящего в идеи коммунизма испанца Рамона Меркадера (Раймонд). Его мать Каридад уже была агентом советской разведки. Меркадера стали внедрять в ближайшее окружение Троцкого. В Париже с помощью агента НКВД Руби Вайль он познакомился с Сильвией Аджелофф, младшей сестрой секретарши Льва Давидовича Рут. Та приняла его ухаживания...

НКВД планировало отправить за океан для ликвидации Троцкого советских агентов, успешно выполнивших ранее операцию по похищению из испанской тюрьмы и убийству лидера местных троцкистов. Но в силу различных причин поехали лишь Иосиф Григулевич и испанец Эмилио Санчес. В мае 1938 года они прибыли в Мексику и быстро собрали информацию о распорядке жизни Льва Давидовича. Тот любил выкапывать экзотические кактусы и высаживал их возле своего дома. Решено было заложить рядом с кактусом мину. Схожим способом, использовав любовь жертвы к шоколадным конфетам, в мае 1938-го

Павел Судоплатов ликвидировал в Голландии лидера украинских националистов Коновальца. Вручив ему в ресторане бомбу, замаскированную под коробку конфет.

Но поразмыслив, Москва отказалась от этого варианта. При взрыве могли погибнуть посторонние.

- Гуманисты, однако…

- Центр выбрал вооруженный налет на резиденцию Троцкого. Благо технологию уже отработали в Испании против банд уголовников. Окружали дома, где скрывались преступники, метали в окна гранаты. Уцелевших добивали из автоматов. После войны эта тактика активно использовалась при ликвидации банд западноукраинских националистов.

- Что же помешало налету в 1938-м?

- В июле на Запад бежал резидент НКВД в Испании Орлов, завербовавший секретаршу Троцкого Патрию и Меркадера. Глава советской внешней разведки (ИНО НКВД) Сергей Шпигельглас срочно отозвал Патрию в Москву и приостановил операцию, опасаясь провала. Невыполнение задания по ликвидации Троцкого ему простить не могли. Шпигельгласа арестовали и позже расстреляли. Хотя Орлов действительно отправил Троцкому письмо, предупредив о готовящемся покушении. И дал подробное описание агента НКВД в Париже.

- Выдал, значит, Меркадера. Как отреагировал Троцкий?

- Не поверил, посчитав письмо провокацией НКВД. Москва же узнала о письме Орлова спустя полгода из донесения парижской резидентуры. Но это не могло отменить операцию.

В марте 1939-го Сталин вновь приказал ликвидировать главного политического противника - новому уже наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии и первому заместителю начальника ИНО Павлу Судоплатову. Оба прекрасно понимали - от результата этой операции зависит не только их дальнейшая карьера, но и жизнь.

Судоплатов и занялся разработкой операции. В качестве консультанта и заместителя ему дали Наума Эйтингона. Тот имел богатый опыт разведывательно-диверсионной работы, успел повоевать в Испании, где завербовал мать Меркадера.

9 июля 1939-го появился «План агентурно-оперативных мероприятий по делу «Утка».

Цель: ликвидация «Утки».

Методы: агентурно-оперативная разработка, активная группа.

Средства: отравление пищи, воды, взрыв автомашин при помощи тола, прямой удар, удушение, кинжал, по голове, выстрел.

Возможно вооруженное нападение группы. Организатор и руководитель на месте Том (Наум Эйтингон. - Ред.). Вместе с Томом в страну выезжают Мать и Раймонд (Каридад и Рамон Меркадеры. - Ред.)…»

Прилагалась смета расходов - 31 тысяча долларов.

План подписали начальник 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР Павел Фитин, его заместитель Павел Судоплатов и Наум Эйтингон, но без упоминания должностей и воинских званий. Кроме них, о существовании документа, отпечатанного в одном экземпляре Судоплатовым, знали всего два человека - Берия и Сталин. Лично одобривший секретный план в начале августа 1939 года.

Художник, рисовавший смерть

- Группу боевиков «Мать» поручили возглавить матери Меркадера, - продолжает рассказ Александр Колпакиди. - Группой «Конь» руководил знаменитый мексиканский художник Давид Сикейрос.

- Ох уж эти великие мексиканские живописцы-коммунисты! Прибыв в 1937-м в Мексику, Троцкий поселился на вилле другого прославленного художника левых взглядов - Диего Риверы. И закрутил бурный роман с его супругой Фридой Кало, также известной на весь мир художницей. Интрижка вскрылась, шкодливый гость вынужден был досрочно съехать с виллы Риверы.

- По первоначальному плану предполагалось, что Мать с пятью боевиками врывается на территорию резиденции Троцкого и отвлекает на себя охрану. А в это время члены группы Сикейроса приводят в действие смертный приговор. Но жизнь внесла коррективы.

24 мая 1940 года в четыре часа утра двадцать человек в полицейской форме, вооруженные револьверами и двумя автоматами, прибыли к резиденции Троцкого. Сикейрос в мундире майора объявил полицейским из наружной охраны, что в Мексике произошел военный переворот: «Сдавайтесь!» Стражам порядка не потребовалось повторять приказ.

Иосиф Григулевич подошел к железной двери и нажал кнопку звонка. В ту ночь во внутренней охране Троцкого дежурил… агент НКВД Амур. 24-летний американец Роберт Шелдон Харт, завербованный ранее в Штатах офицером советской внешней разведки Григорием Рабиновичем. Сын богатого бизнесмена, дружившего с директором ФБР Гувером, член компартии США. В его американской квартире висел портрет Сталина.

Амур впустил боевиков. Часть метнулась к зданию охраны, другие - к спальне жертвы. На нее обрушился шквал свинца. Позже полиция насчитала в стенах две сотни пулевых отверстий. Считается, что Троцкий с супругой выжили, успев спрятаться под кровать.

- А на самом деле?

- Харт был идеалистом. Считал, что советская разведка не использует грязных методов. По словам участников нападения, когда он узнал, что впущенные им в дом гости собираются убить хозяина, то указал пустые комнаты, где не было людей и сейфа с архивом. Хранившиеся в нем документы Иосиф Григулевич должен был забрать с собой или уничтожить. Когда боевики открыли огонь по безлюдному помещению, Харт имел неосторожность заявить, что он, как американец, никогда бы не согласился участвовать в кровавой акции. Это и стало причиной его ликвидации мексиканцами.

Наум Эйтингон отправил из Мексики в Центр донесение: «Принимая на себя всю вину за этот кошмарный провал, я готов по вашему первому требованию выехать для получения положенного за такой провал наказания».

- Его же не расстреляли! Значит, Сталин простил?

- От расправы Эйтингона спасло не покаяние, а отсутствие другого исполнителя. После чистки в центральном аппарате внешней разведки осталось очень мало профессионалов его уровня. Поэтому Сталину пришлось дать Эйтингону шанс исправиться.

Избитый охраной Меркадер в больнице после покушения. Фото: Galerie Bilderwelt/Getty Images

«Альпинист» с Лубянки

- И тогда пришло время Меркадера…

- Рамон был запасным вариантом. В отличие от щепетильного агента Амура испанец сам вызвался убить Троцкого: застрелить, заколоть или нанести удар тяжелым предметом по голове. До этого НКВД использовало его как источник информации.

Еще в сентябре 1939 года Раймонд отплыл из Франции в США, куда ранее отбыла его «возлюбленная» Сильвия Аджелофф. В Нью-Йорке он объяснил подруге, что не хочет участвовать во Второй мировой, поэтому дезертировал из воинской части, нашел выгодную работу в Мексике, где проживает по паспорту на имя канадского подданного Фрэнка Джексона. Сильвия поверила, вместе с «бой-френдом» поселилась в Мексике, стала работать секретарем у Троцкого. Кем на самом деле был «жених», она узнала только после убийства.

Рамон действовал крайне осторожно. Лично Троцкому он был представлен только 28 мая, уже после неудачного нападения боевиков. Льву Давидовичу очень понравился услужливый, обаятельный молодой человек, «жених» его секретарши.

Чтобы выполнить задание, Меркадеру нужно было остаться с жертвой наедине. Предлогом стала просьба «жениха» ознакомиться с написанной им статьей. Троцкий не смог отказать.

20 августа Меркадер, несмотря на жару, одетый в плащ, переступил порог кабинета. Под плащом был ледоруб.

- Откуда такое экзотическое оружие?

- Рамон шел на верную смерть. В доме после первого нападения было полно охраны. Имелась ничтожная вероятность, что после покушения он останется жив. Единственный путь для бегства - высокая каменная стена вокруг дома. Чтобы перебраться через нее, требовался ледоруб.

Страшный удар ледоруба по голове не убил жертву сразу. Вбежавшие охранники скрутили «жениха» и стали избивать. «Оставьте, не убивайте его, - попросил смертельно раненный Троцкий. - Пусть он все расскажет». Его тут же отвезли в больницу. Операцию проводила бригада из пяти хирургов. Несмотря на все их усилия, в половине восьмого вечера Троцкий потерял сознание. И ровно через сутки скончался.

Наум Эйтингон руководил ликвидацией Троцкого в Мексике. Фото: ru.wikipedia.org

Берия попросил Иосифа Виссарионовича наградить шестерых участников операции «Утка». Резолюция Сталина была краткой: «За (без публикации)».

Павел Судоплатов - разработчик операции «Утка». Фото: ru.wikipedia.org

Закрытым указом Президиума Верховного Совета СССР орден Ленина получили Каридад Меркадер и Наум Эйтингон, орден Красного Знамени - резидент советской внешней разведки в Париже Лев Василевский и Павел Судоплатов, орден Красной Звезды - Иосиф Григулевич и старший офицер нью-йоркской резидентуры советской внешней разведки Павел Пастельняк.

- А наш главный герой?

- Рамон Меркадер находился в мексиканской тюрьме. Он получил 20 лет. НКВД разработало ряд вариантов его освобождения. Побег из тюрьмы, в охрану которой внедрили двух наших агентов - Доктора и Пациента. Засада на пути из тюрьмы в здание суда. Подкуп начальника тюрьмы, взятка сотруднику министерства юстиции… По разным причинам ни один из этих планов не был реализован. Награда нашла героя лишь спустя два десятка лет, после освобождения. Уже при Хрущеве. Меркадер получил советское гражданство и документы на имя Р. И. Лопеса. 31 мая 1961 года Президиум Верховного Совета СССР издал закрытый указ: «За выполнение специального задания и проявленный при этом героизм и мужество присвоить тов. Лопесу Рамону Ивановичу звание Героя Советского Союза с вручением ему ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Памятник Меркадеру на Кунцевском кладбище Фото: СОЦСЕТИ

По злой иронии судьбы его руководители времен операции «Утка» генерал-лейтенант госбезопасности Павел Судоплатов и генерал-майор Наум Эйтингон стараниями того же Хрущева в это самое время томились во Владимирском централе. Как члены «банды Берии». Первый получил 15 лет, второй - 12. Обоих реабилитировали лишь в 1992 году.