Чей спецназ сильнее. Наша «Альфа», американские «котики» или китайские «барсы»?

Боец российского спецназа. Фото: Анатолий Медведь/ТАСС

От обычных военных подразделений их отличают спецэкипировка и оружие, особая подготовка и тренировки. А также готовность выполнить любую задачу в любой точке мира.

Давайте сравним, чей спецназ сильнее.

Центр спецназначения ФСБ (Россия)

1. Центр спецназначения ФСБ (Россия)

Эти парни в представлении точно не нуждаются. ЦСН Федеральной службы безопасности - это те самые легендарные Управления «А» и «В», объединенные под одной «вывеской». «Альфа» и «Вымпел» - гроза террористов и элита российского спецназа.

На их счету - ликвидация практически всех лидеров кавказского бандподполья, бессчетные задержания членов спящих ячеек ИГИЛ* в России, многочисленные операции по освобождению заложников. Западные коллеги оценили штурмы «Норд-Оста» и школы в Беслане как уникальные.

Чтобы попасть в подразделение, нужна рекомендация от действующего сотрудника ЦСН. А помимо тяжелых физических нормативов (к примеру, 25 подтягиваний, 10-километровый спринт за 35 минут, 90 отжиманий), придется пройти спецпроверку. И не дай бог твоего дальнего родственника в юности осудили по «хулиганке». На карьере спецназовца поставят крест. Биография должна быть кристально чистая.

Силы специальных операций (Россия)

2. Силы специальных операций (Россия)

«Вежливые люди» - визитная карточка ССО, одного из самых молодых спецподразделений России. В полный рост о себе оно заявило, проведя беспрецедентную операцию в Крыму в 2014 году, без боя взяв под контроль инфраструктурные и военные объекты по всему полуострову и обеспечив голосование на историческом референдуме.

А по-настоящему боевое крещение практически весь состав Сил специальных операций прошел в Сирии. Здесь и агентурная работа в стане террористов, и многодневная слежка за лидерами боевиков, и поддержка наступления сирийцев… История знает примеры, когда одна снайперская пара ССО срывала наступление сотни боевиков. Наводчики Сил спецопераций уходили за линию фронта, чтобы добыть координаты целей для авиации. И вызывали огонь на себя, попадая в окружение. За 11 лет Героями России стали 7 бойцов ССО, двое из которых - посмертно.

«Дельта» (США)

3. «Дельта» (США)

Первая операция этого отряда окончилась полным провалом. В 1979-м группа недавно созданного спецназа на нескольких вертолетах отправилась освобождать 53 человек, оказавшихся в заложниках в посольстве США в Тегеране. Однако из-за недостатков планирования «Дельта» еле унесла ноги, оставив в пустыне 6 вертолетов и секретную документацию.

После этого фиаско система подготовки бойцов армейского спецназа была пересмотрена. И сегодня это признанные специалисты в области антитеррористических операций. Они обеспечивали высадку американских войск в Гренаде и Панаме, устраивали рейды в тылу «Аль-Каиды»* по афганским горам Тора-Бора в поисках бен Ладена, принимали участие в адресных операциях в Ираке и Сирии…

«Морские котики» (США)

4. «Морские котики» (США)

SEAL - это спецподразделение могло бы вписать себя в историю одной операцией. Именно «Морские котики», отряд ВМС США, ликвидировал неуловимого Усаму бен Ладена. Рейд в Пакистане прошел неидеально, но гладко бывает только на бумаге, а свою задачу бойцы выполнили.

В отличие от своих «антитеррористических» коллег из «Дельты» «котики» специализируются на разведке и диверсиях. Но могут участвовать и в прямых боестолкновениях. Что не раз демонстрировали во время войны в Персидском заливе. Именно это подразделение захватило живым Саддама Хусейна в Ираке.

Все бойцы SEAL проходят многоуровневую подготовку, которая включает в себя водолазную науку. Недаром их называют «боевыми пловцами».

Сайерет Маткаль (Израиль)

5. Сайерет Маткаль (Израиль)

Легендарная рота спецназа генштаба Армии обороны Израиля не публикует статистику своих операций. Но журналисты как-то подсчитали, что за последние 50 лет это подразделение провело около 1000 операций в стране и за ее пределами.

У Сайерет Маткаль широкие разведывательные возможности, действовать спецназ предпочитает малыми группами. На счету этого подразделения, к примеру, освобождение заложников из самолета, вылетевшего из Тель-Авива в Париж и захваченного палестинскими боевиками. Причем операция была проведена в Уганде, где террористы посадили лайнер. Или проникновение в штаб «Хезболла» в 2006 году, во время которого были собраны разведданные и уничтожены 19 противников. Несколько взяты в плен.

SAS (Великобритания)

6. SAS (Великобритания)

Специальная авидесантная служба - один из старейших спецназов мира. SAS был сформирован во время Второй мировой войны - подразделения коммандос орудовали за линией фронта в Северной Африке. «Кто рискует, тот побеждает» - таков девиз подразделения.

За плечами отрядов SAS успешные диверсии в тылу врага в Омане, Йемене, Северной Ирландии, Могадишо… Освобождение заложников в Ираке и Афганистане. И одна из ключевых ролей в штурме Триполи в августе 2011 года.

Чтобы попасть в службу, придется серьезно попотеть. Многочасовые походы с 25-килограммовыми грузами, спринты и тесты на плавание, в ходе которых надо продержаться под водой 2 минуты, 40-мильный марш на выносливость в полной боевой выкладке. Зато если уж попадешь в спецназ, будешь уметь стрелять из чего угодно.

«Снежные барсы» (Китай)

7. «Снежные барсы» (Китай)

Эти «кошки» не могут похвастать богатой боевой историей, но берут феноменальной дисциплиной, внешним видом и современными методами подготовки. «Снежные барсы» дебютировали во время Пекинской Олимпиады, обеспечивая безопасность.

Похоже, и набирали в это подразделение Народной вооруженной милиции Китая настоящих олимпийцев. Потому что не каждый китаец способен 200 раз отжаться, 200 раз сделать выход силой на турнике, 100 раз присесть и пробежать 10 километров с 35-килограммовым рюкзаком. Честно говоря, я и олимпийцев таких не знаю, но таковы заявленные в открытом доступе требования к кандидатам в «снежные барсы». По словам участников международных учений и состязаний спецназа, гости из Поднебесной держатся на уровне лидеров.

ВОРЕ (Бразилия)

8. ВОРЕ (Бразилия)

«Я хочу уехать, товарищ Шура, уехать очень далеко, в Рио-де-Жанейро», - мечтал Остап Бендер. Не знал великий комбинатор, что хрустальная мечта его детства имеет и темную сторону - наркомафия, банды, вооруженный криминал в фавелах. Чтобы зайти туда в белых брюках, нужно иметь недюжинное мужество. Ну или Батальон специальных полицейских операций, расквартированный в Рио.

У этого подразделения уникальный опыт боевых действий в плотной застройке. Когда ты, облаченный исключительно в черную форму, ныряешь в тесные кварталы бедноты, опасность может исходить из любого окна. В городских джунглях приходится и штурмовать баррикады драгдилеров, и вызволять заложников, взятых с целью выкупа, и ликвидировать криминальных авторитетов… Об этих парнях даже кино снимали - «Элитный отряд» получил приз на Берлинском кинофестивале в 2008 году.

Скауты-рейнджеры (Филиппины)

9. Скауты-рейнджеры (Филиппины)

Этим ребятам, пожалуй, нет равных в контрпартизанской борьбе - в джунглях они себя чувствуют увереннее, чем Хабиб в октагоне. «Рыбам - воду, рейнджерам - джунгли», - гордо произносят они один из своих девизов. Жесткий отбор, по сравнению с которым бой с МакГрегором покажется дружеским объятием, суровая подготовка, навыки владения различными видами оружия и взрывчатки. Даже американские «зеленые береты» приезжали на Филиппины перенимать опыт рейнджеров.

За рубежом скауты громкими победами похвастать не могут. Однако банды исламистов и наркодилеров на Филиппинских островах знают им цену. Профессиональная подготовка вкупе с агентурной работой и детальной разведкой не оставляют шанса противнику.

GIGN (Франция)

10. GIGN (Франция)

Группа вмешательства Национальной жандармерии - это в первую очередь специалисты по освобождению заложников. Хотя в последние годы тактика террористов изменилась и приходится гоняться по улицам за одиночками. Но хватку спецназовцы не теряют, доказывая, что достойны своих предшественников.

Те в свое время освобождали самолет с 229 заложниками в Марселе, выручали дипломатов из захваченного посольства Франции в Сальвадоре. Проводили операции в Джибути и на Корсике.

Нынешним бойцам GIGN приходится все больше действовать на родине - освобождать заложников в парижском магазине (2015 год) или уничтожать террористов, открывших огонь по людям в столичном концертном зале «Батаклан».

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