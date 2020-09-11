Киркоров готов потратить на шоу полмиллиарда, а Пугачева на всем экономит

Один только концертный костюм Филиппа Киркорова стоит миллионы рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В некоторых городах уже частично сняли ограничения на концерты и разрешили звездам гастролировать. Но промоутеры пока настроены пессимистично: мол, шоу-индустрия из-за пандемии коронавируса стремительно вымирает, выживут только сильнейшие.

Успенская и Газманов терпят убытки

- Большая часть музыкантов пока сидит дома, но некоторые уже выступают при условии шахматной рассадки зрителей, с 50-процентной заполняемостью зала, - рассказывает «КП» генеральный директор компании «РУ-КОНЦЕРТ» Евгений Морозов. - Понятно, что в такой ситуации затраты на подготовку шоу окупить практически невозможно. Я слышал, сейчас у Олега Газманова был отменен концерт, поскольку, по слухам, на него было продано всего 18 билетов. Не идут и на Любу Успенскую. А вот у Филиппа Киркорова и Григория Лепса нормальные продажи, за них аудитория проголосовала рублем. Но Лепсу, конечно, полегче, чем другим, у него нет большого коллектива и дорогущего шоу, за которое надо закрывать долги. Ситуация с концертами в целом пока туманная. Во многих городах до 30 сентября вообще запрещены все мероприятия. Корпоративов тоже почти нет.

По словам промоутера, больше всего финансово в минусе звезды, которые незадолго до карантина сделали масштабные шоу, но не успели их обкатать. А содержать творческий коллектив как-то надо…

Николай ради эффектного шоу готов стать кем угодно, хоть покемоном. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Басков вложил миллионы евро

Вместе с нашим экспертом мы вспомнили самые нашумевшие концерты последней пятилетки. Таким было, например, шоу Николая Баскова «Игра».

- Все свои сбережения вложил в это шоу, - рассказывал Николай Басков. - Не миллионы рублей, а евро! Зато там такие декорации и костюмы, как там все красиво! Я ж такой, всегда все делаю так, чтобы не только зрителей, но и мой глаз радовало. И потом, слава богу, благодаря корпоративам мы, артисты, можем себе позволить делать такие шоу для наших поклонников, за которые не стыдно потом. Потому что кто вкладывает деньги? Конечно же, мы сами. Я сам себе продюсер.

Около 5 миллионов евро из личных сбережений выложила на свое шоу «Дива» Ани Лорак.

- Писали, что Лорак влезла в долги ради концерта, но думаю, это слухи, хотя действительно были потрачены миллионы евро, - рассказывал режиссер «Дивы» Олег Боднарчук. - Да, это большие деньги, но шоу окупилось за 2 - 3 месяца гастролей. Зато оно еще долго будет кормить певицу.

Пиджак Филиппа стоит как однушка в Москве

Самым дорогим в российском шоу-бизнесе считается юбилейный концерт Филиппа Киркорова «Я». Шоу обошлось певцу в 6,5 миллиона евро (по нынешнему курсу это 572 млн рублей!).

- Я неплохо зарабатываю и все расходы оплачиваю сам. У меня на афише спонсоров нет, - рассказал «КП» Филипп Киркоров. - Я никому не должен. Я очень ответственно подхожу к выбору костюмов и для сцены, и для выходов в свет. Для этого обращаюсь к именитым дизайнерам и в нашей стране, и за границей. Из-за высокого роста у меня нестандартный размер. Мне трудно что-то подобрать себе в магазинах. Поэтому самые лучшие бренды создают для меня эксклюзивные вещи, в которых я потом появляюсь. И все начинают это обсуждать. А за все красивое и «ах-ах» надо платить большие деньги.

Киркоров шутит: мол, многие его костюмы порой по стоимости равноценны бюджету Франции.

- Самые дорогие костюмы используются в телевизионных съемках, - делится с «КП» Киркоров. - Один только пиджак, в котором я выступал на фестивале «Жара», стоил 250 тысяч евро. Это Balmain, дизайнер Оливье Рустен. Вышивка сделана вручную. Мастерицы своими руками закрепляли каждый камешек.

Поклонники считают, что Лободе необязательно тратиться на дорогую одежду. Чем ее меньше, тем лучше! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не менее одного миллиона евро потратила на постановку шоу SuperStar и Светлана Лобода. Только на наряды от известных брендов артистка спустила как минимум по 400 тысяч рублей за каждое платье или костюм.

Почему постановки такие дорогие?

Звезды, понятное дело, хвалят свои шоу на все лады. Но на что конкретно они тратят такие большие деньги?

- Во-первых, большая сумма уходит на гонорар режиссеру, - объясняет промоутер Евгений Морозов. - Например, шоу «Игра» Николаю Баскову ставил режиссер Алексей Сеченов, у которого стандартный ценник - 250 тысяч евро (более 22 миллионов рублей. - Ред.). Это личный гонорар Сеченова без учета костюмов, декораций, света и зарплаты балету и техникам. И это еще не самый высокий гонорар. Говорят, Филипп Киркоров заплатил Франко Драгоне (постановщик программ Селин Дион и цирка Дю Солей) около 400 тысяч евро за режиссуру шоу «Я».

У любимца Аллы Пугачевой Бориса Краснова, до того как его разбил инсульт, были еще более космические гонорары. За создание праздничного шоу, где полуобнаженная Дженнифер Лопес пела в огромном хрустальном бокале, экс-президент Украины Леонид Кучма заплатил Краснову миллион долларов.

Но зарплата режиссера - это еще не все. Содержание шоу Киркорову и Баскову обходится где-то в среднем в 100 тысяч долларов в месяц. В каждой труппе как минимум 40 человек, это не только балет и музыканты, это еще и художники по свету, по звуку. Меньше чем за 100 миллионов рублей хорошее шоу сейчас не сделать. Заплатил режиссеру 250 тысяч евро. Потом еще как минимум 500 тысяч евро надо ухлопать на гонорары коллективу, аренду оборудования и отдельно оплатить команде репетиционный период. И вот мы уже 750 тысяч потратили, но еще надо заплатить 70 - 80 тысяч за эксплуатацию оборудования во время шоу. И еще аренду зала оплатить. Так, например, аренда Кремлевского дворца на один вечер обходится артистам в 8 миллионов рублей. Плюс прямая реклама концертов: один большой рекламный баннер (на месяц) в Москве стоит миллион рублей.

И это мы еще с вами костюмы не подсчитали. Средний костюм артиста и его балета обходится в 15 - 20 тысяч рублей. Ткани и стразы закупаются у индийцев на Сельскохозяйственной улице столицы, там же все это в подвалах и отшивается. 100 единиц костюмов под ключ - 2 миллиона рублей. Понятно, что Киркоров и Басков покупают костюмы у дорогих брендов, где один наряд стоит от 20 тысяч евро. Но для балета все звезды отшивают недорогие костюмы.

Народ выбирает Розенбаума вместо спецэффектов

- Одно из самых дорогих шоу у Аниты Цой. Только на декор там обычно уходит полтора миллиона долларов, - продолжает наш эксперт, музыкальный промоутер Евгений Морозов. - Все знают, как Анита щедро платит своему коллективу. Спецэффекты и свет у нее всегда самые дорогие. Анита всегда нанимает менеджмент из Франции. Но, увы, нельзя сказать, что билеты на нее раскупаются как горячие пирожки...

В России скорее пойдут на Александра Розенбаума, который три часа простоит перед вами в одном костюме с гитарой, чем на цирк Дю Солей. А в Европе, наоборот, любое шоу забито до отказа. Там Анита со своими летающими драконами пошла бы на ура. У нас в стране, кроме Киркорова и Баскова, в большинстве звездные шоу по финансовой части провальные. Они ставятся на московских площадках для имиджа, чтобы показать уровень артиста.

- Спою на корпоративе за миллион евро! Фото: Instagram.com

А КАК У НИХ

Бейонсе чуть дороже Навки

- В Америке все устроено по-другому, - рассказывает Евгений Морозов. - Там в шоу вкладываются, чтобы зритель ходил на него каждую неделю. Например, шоу Бейонсе в среднем обходится в 8 миллионов долларов под ключ. Там работают профсоюзы, там нет конвертной системы, все вбелую. Поэтому в эту стоимость входит полный пакет - декорации, костюмы, гонорары команды. Все, кроме гонорара режиссера. А это в среднем 500 тысяч долларов сразу и потом еще с каждого концерта прибыль от 5 процентов. То есть шоу у западных звезд чуть дороже, чем ледовые постановки нашей Татьяны Навки. Но если для наших знаменитостей, которые получают в среднем за выход по 25 тысяч евро, это огромные деньги, то для Бейонсе, у которой ставка за выступление от 800 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч евро, это сущая ерунда. Только на своем музыкальном каталоге Бейонсе зарабатывает в год в среднем от 300 миллионов долларов.

Для юбилейного концерта Примадонны костюмы сшили бесплатно. Фото: YouTube

А В ЭТО ВРЕМЯ

Алла Борисовна отметила юбилей скромно

Алла Пугачева за статусом, понятное дело, уже не гонится, все уже всем давно доказала. На прошлогоднее шоу в Москве артистка решилась из-за 70-летнего юбилея. Писали, что спонсоры выделили Пугачевой более 40 миллионов рублей.

- Могу вас заверить, что большая часть этих средств пошла на гонорар самой певице, - говорит Евгений Морозов. - С Аллой Борисовной над шоу работал хореограф Егор Дружинин, за весь проект он получил около 20 тысяч евро. На наряды Алла Борисовна не тратилась - костюмы ей бесплатно сделал дизайнер Игорь Гуляев, хотя платья в его бутике не из дешевых - от 15 тысяч евро. Пугачева лишь заплатила за аренду зала, костюмы и гонорар для балета.