Звездный лазарет: Певцова закрыли в «Коммунарке», а коронавирус Билана оказался бронхитом

Дима Билан сделал несколько тестов на COVID-19, но вирус у него так и не нашли. Фото: Instagram.com

Новый десант звездных пациентов прибыл в коронавирусные отделения столичных клиник. Что примечательно - после вояжа в Крым. Правда, Дима Билан там гастролировал, а Дмитрий Певцов отдыхал с женой, актрисой Ольгой Дроздовой, и сыном Елисеем.

- Я простудился во время переездов, неделю лечился сам. И вот оказался в больнице, - посетовал 38-летний Дима Билан. - Я разве ною? А вы знаете, сколько раз я не показывал, что я в больнице (в прошлый раз у певца были серьезные проблемы с позвоночником и с желудком, из-за которых он очень сильно похудел. - Ред.)? А вы знаете, сколько раз я с ангиной и температурой стоял на сцене? И вот после Крыма слег. Врачи думали, что у меня коронавирус, сделали несколько тестов, но так ничего и не нашли. Хотя все симптомы были коронавирусными: температура, слабость... Только разве что обоняние, как у многих, перенесших ковид, не пропадало. Правда, теперь врачи думают, что у меня не воспаление легких, а бронхит…

К счастью, артист надолго в больнице не задержался. Билана выписали из клиники накануне важного семейного события. В ближайшую пятницу его младшая сестра Аня грозится представить светской Москве свой дебютный клип. В почетных гостях, конечно же, значится Дима.

Актер Дмитрий Певцов почувствовал себя плохо, вернувшись из Крыма. Фото: Instagram.com

57-летний Дмитрий Певцов тоже уже выписан из клиники.

- Уже легче, - признается артист. - Меня госпитализировали с пневмонией, тест на коронавирус отрицательный. Но в связи с моим самочувствием работать все равно пока не хочется. Спасибо директору «Ленкома» Марку Варшаверу, что меня экстренно госпитализировали в хорошую клинику. Я в восхищении от «Коммунарки». Больница похожа на космический корабль. Кстати, и одежда врачей соответствует. Условия потрясающие. Я мало был в больницах, но в такой бы лежал подольше.

Самое смешное - мечтал похудеть. Во время отдыха в Ялте набрал четыре килограмма (море, солнце, фрукты, мясо, вино, хороший самогон…) и все время думал: «Надо похудеть. Заберите уже эти четыре килограмма». Забрали. В больнице я похудел на пять. Будьте осторожны в своих желаниях!