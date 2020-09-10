Евгений Петросян распродает квартиры в Сочи, чтобы не видеться с Еленой Степаненко

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова отдыхают в Сочи. И параллельно присматривают апартаменты. Фото: Instagram.com

16 сентября Евгений Петросян отпразднует 75-летие. И к личному празднику Евгений Ваганович решил сделать себе подарок - комфортабельную квартиру на море.

- Евгений Ваганович сейчас со своей молодой женой Татьяной Брухуновой отдыхает в Сочи и присматривает там апартаменты в центре города, - рассказали «КП» друзья Петросяна. - Пока его интересуют элитные квартиры стоимостью от 40 миллионов рублей.

Недвижимость на 200 млн рублей

По словам приятелей сатирика, параллельно Евгений Ваганович надумал избавиться от старой недвижимости в Сочи.

- У него в нашем сочинском ЖК «Красная площадь» есть четыре квартиры общей стоимостью более 200 миллионов рублей. Они со Степаненко купили их лет 15 назад, - поделились с «Комсомолкой» сочинские соседи Петросяна. - Сейчас они разделят квартиры в судебном порядке, каждому, как говорит Петросян, достанется по две квартиры. Но Евгений Ваганович рядом с бывшей женой жить не хочет. Когда все суды закончатся, он собирается продать свои старые квартиры. Дом у нас хороший, но ему не хочется пересекаться со Степаненко. У них конфликт, он не желает ее видеть. Видимо, там серьезные разборки между ними.

Как рассказали «КП» соседи юмориста, в закрытом жилом комплексе есть все условия для комфортного проживания пожилого артиста и его новой спутницы: салоны красоты, тренажерные залы, медицинские центры и детская площадка. Комплекс расположен рядом с морским портом и Торговой галереей. До моря всего 300 метров. Но Евгений Ваганович все равно не хочет селиться на старых квадратных метрах и предпочитает потратиться на новые апартаменты.

Супругов интересует недвижимость от 40 млн рублей. Фото: Instagram.com

«Купаться холодно и грязно»

На городские пляжи юморист и его молодая жена не ходят: супруги поселились в пятизвездочном отеле «Хаятт Ридженси Сочи», где есть бассейн и собственная выделенная зона для купания на берегу Черного моря. Правда, супруга юмориста призналась в Инстаграме, что окунаться в море не собирается.

«Я не купаюсь в России, потому что не хочу этого делать. То мне холодно, то грязно», - сообщила Татьяна.

А вот Евгений Ваганович плещется в море с удовольствием: 74-летний артист даже освоил новый для себя вид транспорта - водный мотоцикл.

К слову, Елена Степаненко тоже наведалась в эти дни в Сочи. Вместе с Петросяном она была заявлена в юмористическом фестивале «Юморина». 67-летняя артистка тоже попросила гримерку подальше от своего бывшего мужа.

Напомним: Елена Степаненко и Евгений Петросян прожили в браке более 30 лет. Несмотря на официальный развод, юмористы пока не разделили совместное имущество. Адвокаты считают, что эта волокита может длиться еще около года, но возможно, и больше. Бывшие супруги делят в суде состояние - 1,5 миллиарда рублей. Это и недвижимость в Москве, квартиры в Сочи, дом в Америке, банковские счета и коллекция антиквариата.

Степаненко делит с Петросяном 4 квартиры на Черном море. Фото: Личный архив.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Сатирик находится между двух огней

- Неудивительно, что на фестивале Елена Степаненко выбрала гримерку подальше от бывшего мужа и не хочет с ним общаться. Все-таки они прожили вместе более 30 лет и, вероятно, Елена Григорьевна сейчас чувствует себя очень одинокой, - считает психолог Алексей Шароватов. - Все-таки у Евгения Вагановича новая жена, а Степаненко пока одна. Петросян же говорит, что не хочет видеть Степаненко, поскольку находится между двух огней. Он не испытывает негативных эмоций по отношению к бывшей жене, но всячески от нее отстраняется, чтобы не усиливать конфликт между дамами и не расстраивать свою новую спутницу.

Кстати, после развода Петросяна и Степаненко дочь Евгения Вагановича Викторина встала на сторону Елены Григорьевны, которую давно уже называет мамой. По словам адвоката Петросяна Сергея Жорина, Викторина не приняла новую жену отца и прекратила с ним общение.

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