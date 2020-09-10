Осужденного за мошенничество подозревают в убийстве балерины Большого театра Ольги Деминой

Балерина Большого театра Ольга Демина пропала в конце августа 2014 года. Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге продолжается суд над историком Соколовым, расчленившим свою возлюбленную. В Москве произошел аналогичный случай, но в отличие от питерской трагедии это убийство по горячим следам раскрыть не удалось. Следствию понадобилось шесть лет, чтобы только сейчас выйти на финишную прямую.

Настойчивый поклонник

Ольга Демина, 25-летняя балерина Большого театра, пропала без вести в Москве в августе 2014 года. Родные оборвали телефоны друзей, но никто не знал, где Оля. Ее телефон был заблокирован. По факту исчезновения Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело.

Под подозрение попал друг пропавшей, 37-летний Малхаз Джавоев, выходец из Грузии. Оле и ее маме он представлял себя восточным принцем из знатного рода. По его словам, он был вынужден уехать из Грузии, бросив все имущество, поэтому в Москве ему пришлось терпеть лишения.

- Появление в жизни Оли этого «принца» стало началом конца, - плачет мама балерины. - Оле предрекали большое будущее...

Уроженка Кирова сначала танцевала в коллективе «Тодес», а затем стала штатной балериной Большого театра. По данным следствия, Малхаз и Ольга начали встречаться в 2012 году. Познакомила их сестра Малхаза Белла, стилист, - балерина была ее клиенткой. У нее завязался роман с Джавоевым, но он женился на девушке своей национальности. Однако Оля подружилась и с его женой. Даже возила ее, беременную, в женскую консультацию.

По данным следствия, Малхаз подрабатывал тем, что поставлял девушек в эскорт-услуги и на вечеринки. Ольга танцевала под заказ на праздниках у богачей. Однажды она проговорилась Малхазу, что у нее есть поклонник с трехкомнатной квартирой в Москве (сама Ольга снимала однушку в столице). Танцор Алексей Фетисов был готов жениться на балерине, и Джавоев придумал, как использовать горе-поклонника. Ольга согласилась выйти за него замуж, а потом добилась, чтобы он переписал на нее квартиру. Дескать, без недвижимости ей не дают кредит на лечение больной мамы. Затем девушка разорвала с ним отношения.

Шантаж голыми снимками

Одновременно балерине начали приходить сообщения о том, что ее фото в голом виде могут попасть в открытый доступ. Чтобы этого не случилось, она должна заплатить 800 тысяч рублей. Ольга переживала, что снимки помешают ее карьере в Большом, и стала выплачивать неизвестным требуемую сумму, брала кредиты.

- Я подозревала, что шантажировал ее как раз Малхаз, и говорила об этом Оле, - рассказала «КП» ее мама. - Оля меня и слушать не хотела.

Однако и после того, как балерина заплатила 800 тысяч, ее фото оказались на сайтах. Ольга была в депрессии, пыталась покончить жизнь самоубийством.

- Оля говорила, что Малхаз хороший, спас ее от суицида, вызвал скорую, - вспоминает мама Деминой. - Сейчас я очень жалею, что не бросила тогда все в родном Кирове и не помчалась в Москву спасать дочку.

К тому времени обманутый жених, оставшийся без квартиры, написал заявление в полицию. По возбужденному уголовному делу вызывали на допросы Ольгу и Джавоева, их считали подельниками.

- Оля ни в чем не виновата, ею крутил-вертел Малхаз Джавоев. Он всеми силами тянул из нее деньги, использовал, - считает мама балерины. - По моей версии, он расправился с Олей из корыстных побуждений и для того, чтобы она его не сдала.

По данным следствия, Джавоев обещал Ольге, что выручку от продажи квартиры они поделят. Через месяц Ольга стала требовать свою половину. Но мужчина с обещанным тянул. А вскоре Ольга исчезла. Ее тело не нашли до сих пор.

Только спустя шесть лет стала известна судьба пропавшей без вести Ольги Деминой. Фото: СОЦСЕТИ

Украл даже сумки

Как установило следствие, Джавоев 18 августа 2014 года свозил девушку в Воронеж выступить в ночном клубе. Потом они на машине вернулись в Москву и остановились в съемной квартире. Из уголовного дела: «Находясь в указанной квартире в ночь на 20 августа 2014 года, Джавоев предположительно напал на Демину и совершил умышленное убийство».

- Может, это было убийство по неосторожности? - спрашиваю маму Оли.

- Я уверена, что все им было спланировано. У нас ничего от Оли не осталось, он еще до убийства все у нее украл. У нее была коллекция дорогих сумок, платков, нижнего белья. Все исчезло. Незадолго до ее смерти мы решили помочь Оле деньгами, чтобы она смогла купить свое жилье в Москве. Но эти деньги пропали. Думаю, Оля начала догадываться, что он ее использует. Незадолго до смерти 1 августа она продала свою машину «Пежо». Продавать ее ходила вместе с Малхазом, деньги взял он. Также Оля набрала на свое имя кредиты - и деньги отдала Малхазу. Она была полностью в его власти!

Незадолго до смерти Оля стала настойчиво требовать, чтобы Джавоев вернул все деньги, которые он у нее выманил. За пару дней до ее убийства кто-то стер все сведения, контакты с ее страниц в соцсетях.

Когда по возбужденному делу о пропаже балерины стали вызывать Джавоева, он бежал из России. Скрывался в Германии под поддельным именем, получал пособия как беженец. Но его, объявленного в международный розыск, вычислили по звонкам в Грузию. После депортации в Москву он был отправлен в «Матросскую Тишину», в которой сидит с 2018 года, пока идет следствие.

Малхаз Джавоев подозревается в убийстве Ольги. Фото: СОЦСЕТИ

Покупал кислоту

На днях Джавоева осудили по делу о мошенничестве с квартирой поклонника убитой балерины. Суд дал ему пять с половиной лет тюрьмы.

- На зону его не отправят, все знают, что он обвиняется еще и по делу об убийстве балерины, - сообщил «КП» источник в околоследственных кругах. - Сейчас появились основания довести дело до логического финала, и тогда к первому сроку добавят новый, более весомый.

В прошлом году в Подмосковье нашли череп и останки девушки. Следствие предположило, что это могла быть Ольга. Однако экспертиза показала, что останки не принадлежали Деминой.

- Почему не могут найти останки, есть причина, - рыдая, на днях сообщила мама убитой балерины. - Как мне сказали следователи, в деле появились новые сведения. Убийца убил ее, а затем расчленил труп, точно так же, как историк Соколов. А потом части трупа растворил в кислоте.

Следствие установило, Малхаз и его отец покупали на строительном рынке серную кислоту. Не под протокол Джавоев проговорился, что труп был расчленен и растворен кислотой. И добавил, что «останки кинули в бочку».

- Что имелось в виду под словом «бочка»? Скорее всего, колодец недалеко от одного озера, - поясняет наш источник. - Сейчас там ведутся поисковые работы. Серная кислота не должна все растворить в ноль. Какие-то фрагменты тела должны сохраниться. Но их еще надо найти.

КСТАТИ

Адвокаты отказываются защищать

- Я встречался и с Малхазом Джавоевым, и с его отцом, мне предлагали их защищать, - сообщил «КП» адвокат, попросивший не называть его имени. - Ознакомившись с материалами дела, я от защиты отказался - все указывает на то, что оправдать Малхаза не получится. Знаю, что примерно семь адвокатов тоже отказались его представлять. Думаю, в его случае правильнее чистосердечно признаться и раскаяться.