Подводная охота

Каждый квадратный сантиметр всех поверхностей Охотского моря кем-то занят.

Будучи жителем побережья Охотского моря, я долгое время был уверен в том, что наше море скучное, серое и малоинтересное. Однако мои заблуждения по поводу скудности подводного мира были развеяны при первом же погружении, во время моей первой подводной охоты. Увидеть такое буйство жизни я никак не ожидал. Когда смотришь с берега, то не видишь и одного процента от того, что есть в этом удивительном мире. Каждый квадратный сантиметр всех поверхностей кем-то занят. Оседлые рачки, моллюски, раки-отшельники, морские звезды, разноцветные мшанки, рачки-бокоплавы, креветки, морские ежи, черви, крабы, разные рыбы и много-много других живых существ. Каждый листок, каждый камень кто-то облюбовал и даже активно защищает от незваных гостей. Если бы я мог разинуть рот от удивления, я бы это сделал, но надо было как-то дышать.

Краб.

К глубине, которую почему-то с детства боялся, привыкал постепенно. Толкаемый любопытством, я преодолевал навеянные фантазией страхи и, делая глубокий вдох, нырял в темную синеву. Там открывался новый мир, меняющийся не только при смене места погружения, но и с глубиной. Вот из темноты вырисовывается нечто. Это рубка затопленной подводной лодки. Она увешана рыболовными снастями, как новогодняя елка, дверь открыта, свет фонаря высвечивает сотни маленьких блестящих глазок. Это вездесущие креветки. Если залечь на дно, то они начинают выходить из своих укрытий и осторожно приближаются, чтобы изучить меня. Схватить их очень непросто, все равно что муху на лету схватить, очень уж они резвые. Креветок у нас насчитывается что-то около 72 видов, все они имеют очень красивые наряды, есть серенькие, с яркими блестящими разноцветными точками. Есть с зелеными хвостами, в красных полосатых пижамах, толстые шипастые с боевым пильчатым рогом, красноватые с длинными полосатыми усиками и много-много других интересных персонажей.

Морская звезда.

Некоторых из них вы можете теперь увидеть тоже.

КСТАТИ

Алексей Ворон недавно стал победителем фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна» в номинации «Энергия воды России». Это фото, как и другие снимки победителей, можно посмотреть на сайте kp.ru или на photo.rgo.ru.

Фотоохотник Алексей Ворон.

А запись программы с Алексеем Вороном «Клуб знаменитых путешественников» (совместный проект РГО и Радио «КП»), посвященной подводной (и не только) фотографии, слушайте на fm.kp.ru.