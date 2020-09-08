«И почему таких женщин бросают?!»: Асмус в золотом ультрамини покорила поклонников

Кристина снимается в новом шоу "Золото Геленджика". Фото: Инстаграм.

Кристина Асмус снимается в новом шоу «Золото Геленджика»: развлекательный телепроект вскоре стартует на канале ТНТ. Съемки проходят в Геленджике прямо на берегу моря, соведущими актрисы стали Иван Охлобыстин и Тимур Родригез. Кристина каждый день примеряет новые костюмы - один фееричнее другого. Но особенно поклонникам приглянулось золотое мини-платье, ультракороткое и открывающее на всеобщее обозрение стройные ноги актрисы.

В Инстаграме Кристина поделилась новыми кадрами со съемок: в золотом мини она снялась для промо-постеров телешоу. Актриса позировала в необычном платье, стоя посреди студии под светом софитов. Фолловеры пришли в восторг от блестящего образа Асмус. «И почему таких женщин бросают?!», - пишут они в комментриях, имея в виду недавний развод актрисы с шоуменом, резидентом «Камеди клаб» Гариком Харламовым.

Поклонники пришли в восторг от золотого мини-платья Кристины. Фото: Инстаграм.

Между тем, шикарное золотое платье во время съемок доставило Кристине немало неудобств. В сториз она поделилась роликом, в котором показала, что на самом деле с трудом передвигается в своем роскошном наряде. Ходить по песку в золотых туфельках на высоких каблуках не так-то удобно, а жесткое платье и вовсе не позволяет Кристине не то что присесть, но даже поднять ногу, чтобы взобраться на ступеньку. В итоге актриса продемонстрировала, что забираться в вагончик-гримерку ей приходится боком, неуклюже протискиваясь в дверь, чтобы не помять наряд.

Ранее Кристина рассказывала, что съемки длятся почти круглые сутки.

- Я календарь уже месяц переворачиваю и сон больше 2,5 часов вообще не вырисовывается. Зато снимаем для вас крутейшее шоу «Золото Геленджика», - написала актриса. - Синяки и красные глаза прячем за фантастическими образами.

Такой жесткий рабочий график не мог не сказаться на ее здоровье. Пару дней назад Кристина пожаловалась, что все-такие заболела.

- Все-таки свалило меня к концу съёмок шоу «Золото Геленджика». Работа по 20 часов в день, диеты + 40 градусов в тени вперемешку с кондиционером, и организм сказал «харэ», - сообщила она в Инстграме. - Надеюсь в кадре жар, сопли ручьём и заклинившая шея не очень будут видны - как-то не клеится это с платьями со шлейфом. Это был самый дикий месяц в моей жизни, но оно однозначно того стоило!

Так совпало, что в эти дни заболел и бывший муж звезды: у Гарика Харламова подозревали коронавирус. Однако его помощник опроверг эту версию, сообщив, что тесты на COVID-19 ничего не подтвердили. К счастью, еще до болезни шоумен успел отвести дочь Настю в первый класс. Сама Кристина в этот день из-за съемок не смогла быть рядом с девочкой.

- Всю ночь ревела перед 1 сентября. Смотрела фото дочки с самого рождения и офигевала, как быстро летит время. Но больше оттого, что я таааааак мечтала отвести Настю за руку в первый класс! Я так долго ждала этот день.... Мне кажется несколько лет ждала. Готовилась и переживала. Но давние и жесткие обязательства не дали мне этого сделать, - рассказала актриса. - Что мы только с командой не думали, не крутили, как мы только не ругались, но съемку не в Москве перенести оказалось просто невозможно. Даже с катастрофическими штрафами. В общем, делали прическу и выбирали букет по FaceTime между моими кадрами.

О том, что Кристина Асмус и шоумен, резидент «Камеди Клаб» Гарик Харламов разошлись, стало известно в июне этого года. Решение о разводе супруги приняли еще год назад. Дочь пары Настя живет вместе с мамой в загородном доме. Гарик снимает особняк неподалеку и часто видится с дочкой. Улаживать материальные вопросы супруги намерены через суд.