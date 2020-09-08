Дональд Трамп обеднел на 600 миллионов долларов

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг 400 самых состоятельных американцев. Трамп, занимавший в прошлом году место во второй сотне, опустился в этом списке на 64 строчки – на 339-е место.

Он потерял 20% своего капитала и располагает сейчас $2,5 млрд. Главная причина – эпидемия коронавируса, повлиявшая на стоимость недвижимости.

Именно недвижимость в виде офисных зданий и отелей составляет основной актив Трампа.

Больше всех в цене потерял гольф-клуб National Doral в Майами; его стоимость упала на $114 млн. Правда, любимое поле для гольфа действующего президента США в Мар-о-Лаго (штат Флорида) подорожало на $10 млн.

Весь нью-йоркский портфель недвижимости Трампа существенно подешевел. На $70 млн. упал в цене небоскреб Trump Tower, в котором Трамп жил до переезда в Белый дом.

За пределами Города Большого Яблока тоже все безрадостно: вашингтонский Trump International Hotel – минус $66 млн., Trump International Hotel & Tower в Чикаго – минус $13 млн., лас-вегасский Trump International Hotel – минус $10 млн.

На личные владения Трампа 2019 год повлиял по-разному: поместья в Вирджинии и Нью-Йорке не потеряли в цене, а пентхаус в Trump Tower на Манхэттене удалось бы продать сегодня на $9 млн. меньше, чем годом ранее.

Два личных самолета и три вертолета, принадлежащих Трампу, подешевели в общей сложности на $8 млн.

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