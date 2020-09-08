Ключевую часть наказов избирателей «Единой России» составляют социальные преобразования

Концепция социального государства ляжет в основу программы «Единой России», с которой партия пойдет на выборы в Госдуму.

«Основу народной программы составят наказы граждан, наши предложения к общенациональному плану по восстановлению экономики и доходов людей, мероприятия обновленных нацпроектов, а также реализация новых положений Конституции России», — сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совещании о задачах партии на 2020-2021 годы.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что «Единая Россия» уже прорабатывает с федеральным правительством и экспертным сообществом ряд инициатив, направленных на усовершенствование мер социальной поддержки граждан. Прорабатываются вопросы справедливой оплаты труда бюджетников и увеличение в их зарплате доли оклада до 70%, защита гарантированного дохода от взыскания за долги, обеспечение доступности лекарств и поддержка отечественных фармацевтических производителей, бесплатное подключение сельских жителей к газораспределительным сетям (сейчас это стоит сотни тысяч рублей! – огромные деньги) и реформирование служб занятости (включая введение страхования от безработицы).

«По каждой из этих тем «Единая Россия» предложила конкретный набор проработанных решений и законодательных инициатив. В ходе совещаний с профильными министерствами нам удалось снять многие противоречия, которые сдерживали прохождение документов. Договорились, что часть предложенных законодательных инициатив примут уже в осеннюю сессию», — пояснил Андрей Турчак.

В федеральном правительстве отметили, что не только реализуют совместно с партией предложения, которые готовит исполнительная власть, но и учитывают предложения региональных отделений партии. Именно туда, как правило, с иницитивой о решении проблем обращаются местные жители.

Один из таких вопросов — минимальный гарантированный доход граждан.

«Предлагается обсудить так называемую идею минимального гарантированного дохода, — отметил Дмитрий Медведев. - Здесь имеется ввиду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения. Такие модели существуют в целом ряде других государств. Пандемия коронавируса показала, как важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность».

Первое заседание комиссии по подготовке народной программы «Единой России» пройдет в конце сентября.