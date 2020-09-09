Алексей Нечаев, председатель партии «Новые люди»: Обновление власти уже началось

Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Да, это не выборы президента и даже не выборы Государственную Думу. Но именно эти региональные выборы должны стать точкой отсчета новой эпохи. Эпохи 20-х годов 21 века. Эпохи перемен и развития.

На чаше весов

20 лет мы защищали и укрепляли страну. От врагов реальных и выдуманных. От внешних и внутренних. Укрепили. Крепче уже некуда. Россия закостенела. Потеряла гибкость и динамику. Увязла в болоте стабильности. Эта стабильность основана на страхе. Потерять то немногое, что у людей осталось.

Свободы и возможностей у людей с каждым днем становится все меньше. А государства в нашей жизни – все больше. Чиновники и региональные царьки нам прозрачно намекают: не надо нам перемен. Нас все устраивает. Их действительно все устраивает. Деньги, власть, материальные блага. Они свои вопросы решили. Но уходить не хотят. И других во власть не пускают.

Нас это устраивает? Мы хотим остаться в прошлом? Дальше жить в болоте? Вкладывать миллиарды долларов в Сирию, Венесуэлу, страны Африки? И игнорировать проблемы Новосибирска, Костромы, Рязани, Воронежа?

Нынешние выборы — это законная возможность отдать наш голос за партию и конкретных кандидатов. Это реальный шанс изменить страну. Можно остаться дома и думать, что твой голос ничего не решит. Один действительно ничего не решит. Но если каждый придет на выборы, то фальсифицировать их результаты будет очень сложно.

Люди понимают, что политики прошлого им уже ничего не предложат. И они смотрят на новые политические силы. Смотрят на новых людей. Будущее страны сейчас на чаше весов. В наших силах склонить весы в сторону созидания и развития.

Треть населения России за развитие и обновление власти Фото: Shutterstock

Идеи для развития

«Новые люди» - молодая партия. Но всего за 6 месяцев мы добились того, что другие партии не могут сделать за 10 лет. Мы построили нашу партию снизу, от земли. У нас в регионах сотни тысяч сторонников. И это только начало. Просто мы не просто критикуем, лежа на диване. Мы предлагаем и делаем.

Как перестать бояться полицию, как сделать дороги безопаснее, как мотивировать самозанятых, как благоустроить свой двор, как помочь инвалидам, как убирать мусор.

Те проблемы, которые мы можем решить сами, мы просто решаем. И будем их решать на местах и дальше. Не важно: изберут нас, или нет. Но есть проблемы большего масштаба. Их можно решить только в Государственной Думе и в региональных парламентах.

Например, реформа МВД и других силовых структур. Для меня эта реформа – одна из самых главных. Простые граждане стараются держаться подальше от полицейских. Кто знает, что у них на уме. Может, «палок» для отчетности не хватает. Люди в форме могут подойти, придраться, забрать в участок, начать угрожать, подбросить что-нибудь запрещенное. Случаев – море. А сопротивляться такому произволу очень трудно. Права у людей вроде есть. Но нет механизмов их соблюдения.

Для нас важно было понять, почему полицейские стали такими. Почему они сами, по сути, занимаются криминалом.

Причин здесь две. Во-первых, сами полицейские чувствуют себя не защищенными. У них низкие зарплаты, унизительная система надбавок и поощрений. Зависимость от палочной системы. Во-вторых, полицейские и вообще силовики отвечают за свою работу не перед людьми. А перед своим начальством. Люди им безразличны. Для них они не люди. А потерпевшие, свидетели и подозреваемые.

Поэтому мы предложили две совершенно простые вещи. Первое – это поднять рядовым полицейским зарплату в два раза и вернуть соцпакет. И второе – это сделать выборными должности руководителей полиции городов и областей. а также участковых. Наши предложения вызвали бурную дискуссию. В том числе и среди самих силовиков. И это здорово. Самое плохое – это безразличие.

Свои идеи и предложения мы будем разрабатывать на уровне партийных комитетов. Мы уже формируем 25 комитетов по ключевым темам. От промышленности и инноваций до спорта и защиты животных. Цель – разработать не менее 100 законопроектов для развития России и ее регионов. И мы этой цели добьемся. Потому что другого пути нет. Другой путь – в никуда.

Мы закостенели в страхе потерять последнее, но надо думать о будущем детей Фото: Shutterstock

Сделать первый шаг

Давайте отключим госпропаганду и просто посмотрим на нашу жизнь. Рубль слабеет, нефть дешевеет. Партию ренты, которая сейчас заседает в Госдуме, это не напрягает. Теперь они придумали, что люди – это новая нефть. Поэтому государство все чаще норовит заглянуть в наши карманы. Проверить: а вдруг там завалялось что-нибудь нелегальное, незадекларированное. Чем можно поживиться.

Людей это уже раздражает. Они уже устали от повышения налогов. От роста тарифов ЖКХ. От официальных и неофициальных поборов в школах, институтах, больницах, поликлиниках.

Доходы людей не растут. Расходы увеличиваются. Благосостояние людей падает. Это уже нельзя назвать консерватизмом. Консерватизм хорош тогда, когда есть, что консервировать. А у нас что консервировать? Бедность? Нищету? Страх перед будущим?

Поэтому в обществе и созрел запрос на обновление, на перемены. Последний опрос ВЦИОМ показывает, что 35% людей выступают за развитие. Они готовы поддержать политические силы, которые выступают за это развитие. Поддержать новых людей во власти.

По сути, обновление власти уже началось. Нужно просто материализовать свои идеи и желания. На предстоящих выборах!

Великий китайский философ Лао-дзы говорил, что «дорога в тысячу ли начинается с одного

Шага». Тысяча ли – это по-современному около 30 километров. До избирательного участка так далеко идти не надо. К тому же сейчас можно голосовать не один день, а целых три. Да, в этом кроются подвохи. Мы их знаем и сделаем все, чтобы не допустить вбросов бюллетеней и фальсификаций итогов. У нас 8 тысяч наблюдателей будет работать в участковых избирательных комиссиях. Мы предупредили избиркомы об ответственности. В том числе и уголовной. Мы знаем, что они нас услышали.

Поэтому идти и проголосовать нужно. Это будет первым шагом к реальному развитию страны. Шагом, который сделаете лично Вы!