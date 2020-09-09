В Кремле рассказали, когда Путин сделает прививку от коронавируса

Также Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Москве обсудят целый комплекс торгово-экономических вопросов. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал ТАСС о том, что решение делать или нет прививку от коронавируса остается целиком за самим Владимиром Путиным.

- Если он посчитает необходимым, он сам проинформирует вас об этом, - сказал Песков.

Кроме этого спикер Кремля заявил, что «Прямая линия с Владимиром Путиным», которая в последние несколько лет традиционно проходила летом, в этом году не состоится. Провести ее в июне-июле не было возможности из-за пандемии, а осенью она будет пересекаться с Большой пресс-конференцией.

- Президент проводит Прямую линию уже последние несколько месяцев, - пояснил Песков. - Поэтому, конечно, проводить Прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним. Мы попробуем добавить какие-то элементы Прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, в ежегодную пресс-конференцию Путина в декабре.

О ЧЕМ ЕЩЕ РАССКАЗАЛ ПЕСКОВ

Очный саммит "пятерки" Совета Безопасности ООН (Россия, КНР, США, Франция, Великобритания) вряд ли состоится до конца 2020 года.

- Что касается инициативы Путина по саммиту "пятерки", она не умерла, но пока продолжаются согласования и обсуждения. Не способствует проведению "пятерки" и режим изоляции на фоне пандемии коронавируса, трудно сейчас собрать всех лидеров. Характер предложенной встречи вряд ли делает ее возможной в формате видеоконференции, поэтому, очевидно, что эти согласования продолжатся и дождутся момента, когда лидеры смогут путешествовать. Потребуется еще время на согласования, будем еще ждать.

Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Москве обсудят целый комплекс торгово-экономических вопросов, в том числе тему реструктуризации госдолга Белоруссии перед Россией.

- На уровне экспертов и различных ведомств не прекращается работа по актуальным вопросам, будь то вопрос белорусских долгов, вопросы дорожной карты по интеграции, вопрос цен на энергоресурсы, которые поставляются в Белоруссию, вопрос будущего нашей интеграции, вопрос взаимодействия по линии огромного количества предприятий - то есть целый комплекс торгово-экономических отношений. Все это каждый раз обсуждается на встрече двух президентов. Сейчас, в условиях, когда Белоруссия переживает такие непростые дни, это общение приобретает еще большую актуальность и важность.

При премьере Японии Синдзо Абэ Москва и Токио не приблизились к подписанию мирного договора.

- Мы, конечно, очень сожалеем, что Абэ приходится покинуть политическую деятельность. Понятно, что вся работа Абэ была сосредоточена на одной конкретной цели - это решить проблему островов и выйти на подписание мирного договора. Сама по себе философия этого подхода - это решение острых проблем, сложных проблем через многофакторное сближение и развитие диалога - нам очень импонирует. Хотя, надо признать, что мы, к сожалению, не приблизились к урегулированию основной проблемы.

Контактов президентов России и США до окончания президентских выборов в США не запланировано.

- Пока нет для этого поводов, но вы знаете, что они общаются часто. Иногда инициатива исходит от Путина, иногда от Трампа, и по мере необходимости они легко созваниваются.