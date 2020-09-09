Шарджа открылась для российских туристов: что нужно знать

Туроператоры уже отправляют туристов в Шарджу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ОАЭ – одна их трех стран, с которыми Россия только что возобновила авиасообщение. Первый самолет “Аэрофлота” отправится в Дубай уже на этой неделе, 11 сентября. Однако буквально до вчерашнего дня иностранных туристов готовы были принять лишь в Дубае – одном из семи эмиратов. А до пандемии российские отпускники любили отдыхать и в Шардже, и в Рас-аль-Хайме, и в Абу-Даби.

Хорошая новость: только что для туристов открылась и Шарджа. Об этом во время круглого стола Ассоциации национальных туристических офисов на проходящей сейчас в Москве выставке “Отдых 2020” сообщил Сергей Канаев, директор по продажам и маркетингу представительства Шарджи в странах СНГ:

- Тихо, без пафоса и фейерверков, Шарджа открылась. К сожалению, пока у нас закрыт аэропорт. На работает аэропорт Дубая. И все туристы, прилетающие в аэропорт Дубая, теперь могут спокойно отправиться на отдых в Шарджу (это порядка 30 км, расстояния в ОАЭ небольшие. - Ю. С.). Практически все отели Шарджи функционируют. За основу взята концепция 50% загрузки – то есть может быть занята половина номеров. Работают все пляжи, и городские, и при отелях. Открыты музеи, археологический центр Млейха и другие достопримечательности.

Большинство ограничений, введенных из-за коронавируса, в Шардже отменены. Для заселения в отель не требуется никаких справок. Но туристы, прилетающие в аэропорт Дубая, должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Анализ должен быть сдан не более чем за 96 часов до вылета. Туристы из России и СНГ проходят также дополнительный тест на прилету за счет правительства Дубая.

Туроператоры стран СНГ уже отправляют туристов в Шарджу. Из России с 11 сентября начнутся полеты в Дубай. Этими рейсами можно пользоваться и для путешествия в Шарджу - второй по значимости эмират для российского туризма в Объединенных Арабских Эмиратах.