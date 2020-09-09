Юнна Мориц: Изобрети, Россия, вакцину от подлянки, от Беловежской Пущи, от самосдачи в плен!

Юнна Мориц Фото: Александр ГАМОВ

- Здравствуйте! «Изобрети, Россия, вакцину от недуга…». Вот такое сильное стихотворение. Вакцина – образ такой политический, и патриотический, и социальный… Так, да, Юнна Петровна?!

- Саша, что значит патриотический? Патриотический стало ругательством в стране с подачи либерашкиной шпаны.

- Ну, теперь это определение снова обретает свой родной смысл...

- Я думаю, что за этим словом стоит, прежде всего, человеческая порядочность, честность и чувство собственного достоинства. Чувство достоинства своей страны, в которой ты живешь. При любых обстоятельствах.

А ещё - способность понимать, что ты живешь в стране, которая не заслуживает той травли, той ненависти, того вранья, которое прет оттуда, где слово «патриотизм» стало ругательством.

- Да! Скажите, а почему чисто медицинский термин - вакцина, вакцинация - вдруг в поэтический образ превратился?

- Потому что речь идет о заразе, о вирусе, о явлении эпидемии, пандемии, ненависти к России. Ненависть к России внедряется как вирус. Глобально. Как пандемия. И он работает.

И я перечисляю в стихотворении, как он работает, где он работает, в каких случаях он работает и вакцина, в данном случае, иносказание того, как Россия должна выработать в себе иммунитет, собственную защиту, сопротивляемость этому.

- А это возможно? Нам удастся выработать иммунитет?

- Я думаю, что у очень многих людей есть этот иммунитет. Несомненно, у моих читателей он есть.

У меня не узкий круг читателей, а достаточно широкий. И у этих читателей, безусловно, есть этот иммунитет.

- А в данном случае поэт выступает в роли уже исцелителя как бы?

- Выступает в роли того самосознания, которое является уже само по себе иммунитетом.

Потому что, если мы не сдаемся ненависти к России, если мы не сдаем священные смыслы своей жизни, - это уже иммунитет.

Собственно говоря, та поэзия, которой я занимаюсь сейчас, она - противоядие от этих вирусов и от этих русофобских микробов. Потому что потрясения, которые произошли в нашей стране, они были направлены на утрату чувства собственного достоинства, достоинства своей культуры, истории, науки, образования, промышленности.

Всяческой грязью поливали страну и народ, заявляли, что надо это все истребить, на этом месте построить что-то другое и с другим названием - вместо России.

- Прямо как в Интернационале.

- Ну, да...

- Ясно. Спасибо Вам!

* * *

Изобрети, Россия, вакцину от недуга,

От вируса, который внедряется в мозги,

Чтоб рухнула Россия, любя врага, как друга,

Боготворить мечтая своих врагов круги, -

Себе спастись от этой заразы помоги!

Изобрети, Россия, вакцину от подлянки,

Которая - измены под видом перемен,

Под видом проходящей ангины и ветрянки,

Бронхита, от которого в России ставят банки, -

Изобрети вакцину от самосдачи в плен!

Изобрети, Россия, вакцину от позора,

От Беловежской Пущи, от вируса мозгов,

Где русофобским ядом отравленная свора

В Россию притащила свой вирус приговора -

Россию ненавидеть, любить её врагов!

Изобрети, Россия, вакцину для защиты

От вируса, который сражается с тобой,

Как ненависть к России, которой знамениты

Нацизма уголовники, преступники, бандиты,

Под видом демократии творящие разбой!

Изобрети, Россия, вакцину от заразы,

От вируса российских кругов и рычагов,

Готовых сдать Россию под натовские базы, -

Таков их путь на запад - и больше никаков:

Россию ненавидеть, любить её врагов!

Юнна Мориц