Германия проинформировала G7, но не Москву, о выводах своих специалистов по делу Навального

До настоящего момента ФРГ не предоставила каких-либо доказательств использования «Новичка» или аналогичных ему отравляющих веществ против Навального Фото: REUTERS

«Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, а также постоянный представитель Европейского Союза, объединены в самом решительном осуждении подтвержденного отравления Алексея Навального», - так начинается текст совместного заявления глав внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки».

«Германия проинформировала партнеров по G7 о том, что клинические и токсикологические результаты исследований, проведенных немецкими медицинскими экспертами и специализированной лабораторией вооруженных сил Германии, показали, что Навальный стал жертвой атаки с использованием вещества группы «Новичок», – говорится в заявлении.

Из текста документа следует, что главы МИД G7 «самым решительным образом» осуждают подтверждение использования в отношении оппозиционера боевого химического вещества и требуют от России немедленно найти виновных.

Ранее стало известно, что члены Палаты представителей США направили в адрес главы Белого дома заявление, в котором потребовали от Трампа инициировать расследование инцидента с Навальным.

Американские парламентарии подчеркнули «особую опасность применения Россией химического оружия в отношении одного из своих граждан» и потребовали введения очередных санкций, если информация подтвердится.

Официального ответа на направленный Генпрокуратурой России в минюст ФРГ запрос об оказании правовой помощи в расследовании дела Навального и обмене информацией пока не поступило. В то же время, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что не видит препятствий для сотрудничества в расследовании инцидента.

В свою очередь официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова назвала отсутствие официального ответа Берлина на запрос Генпрокуратуры РФ затягиванием процесса расследования.

До настоящего момента ФРГ не предоставила каких-либо доказательств использования «Новичка» или аналогичных ему отравляющих веществ против Навального. Российские врачи, оказавшие первую помощь и лечившие Алексея Навального в одной из омских больниц до его эвакуации в Германию, следов отравляющих веществ не нашли.

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