При покушении на первого вице-президента Афганистана погибли 10 человек

В результате взрыва погибли 10 человек, как минимум столько же пострадали Фото: REUTERS

В столице Афганистана, в Кабуле, совершено покушение на первого вице-президента Амруллу Салеха. В результате взрыва погибли 10 человек, как минимум столько же пострадали, сам чиновник отделался ожогами лица и рук.

«Уверяю вас, что с ним все в порядке, мучеников от нас пока нет», – написал в Twitter сын Амруллы Салеха, Эбад, находившийся рядом со своим отцом во время взрыва.

Целью террористов была вся колонна, сопровождавшая Салеха, а все погибшие и пострадавшие – охранники чиновника и военнослужащие.

Сам Салех подтвердил факт нападения и принес извинения гражданам, которые стали свидетелями нападения на конвой и могли пострадать в результате взрыва.

47-летний Амрулла Салех занимает пост первого вице-президента с февраля 2020 года. До этого времени он возглавлял внешнеполитическое ведомство Афганистана, а до того – Национальное управление безопасности. Известно, что Салех в 1990 году присоединился к оппозиционным силам моджахедов и проходил военную подготовку в соседнем Пакистане.

После назначения на пост главы Национального разведывательного управления Афганистана Амрулла Салех потратил немало усилий для восстановления внешней афганской разведки и борьбы с коррупцией, а международное сообщество называет его одним из наиболее компетентных членов правительства республики.