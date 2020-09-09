Американцы собрали $300000 владелице парикмахерской, в которой оскандалилась Нэнси Пелоси

Пелоси заявила, что она поверила владелице салона, и ее просто подставили, распространив видеозапись Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хозяйка салона красоты в Сан-Франциско Эрика Киус поблагодарила сторонников за их «сочувствие и щедрость» на фоне скандала со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, обвинившей ее в «подставе».

В интервью Fox News Киус сообщила, средства пойдут на оплату долгов салона, который после инцидента с Пелоси она вынуждена была закрыть, а также на расходы по переезду и открытию новой парикмахерской.

В конце августа, за день до официального открытия салонов красоты в Калифорнии после эпидемии коронавируса, Пелоси по предварительной договоренности пришла в салон Эрики чтобы постричься и сделать укладку, нарушив таким образом сразу несколько правил.

Во-первых, официально салоны красоты и парикмахерские должны были начать работу лишь 1 сентября. Во-вторых, на записи камер наблюдения видно, что политик прогуливается по помещению без каких-либо средств защиты, хотя сама с самого начала пандемии твердила о важности соблюдения мер предосторожности, включая ношение масок.

В ответ на посыпавшиеся на нее обвинения Пелоси заявила, что она поверила владелице салона, и ее просто подставили, распространив видеозапись. «Салон должен принести свои извинения» - потребовала спикер. Киус все обвинения отвергла.