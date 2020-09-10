Валерий Лимаренко о новом жилье на Сахалине: Планируем ежегодно строить по 500 тысяч квадратных метров

Валерий Лимаренко рассказал «КП» о планах строительства жилья на Сахалине. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сахалинцы и курильчане будут жить в районах, построенных по высоким стандартам качества, удобных и современных. Новые жилые дома в ближайшие десять лет построит компания «ПИК», с которой правительство Сахалинской области подписало соглашение. Построить планируют около 800 тысяч квадратных метров. Но для создания комфортной городской среды нужно решать не только жилищный вопрос. Предстоит сделать «генеральную уборку» острова и создать перерабатывающие заводы для мусора. Об этом в интервью «КП» рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЛЬЯ»

- Валерий Игоревич, было подписано соглашение с группой «ПИК». Расскажите подробнее, какие перспективы для жилищного строительства открываются в регионе?

- В прошлом году мы создали 330 тысяч кв.м. жилья, в этом – 430 тысяч кв.м. Фактически для Сахалина мы ставим рекорд, раньше столько жилья не строили. В следующем году хотим улучшить показатель до 500 тысяч кв.м. Много это или мало? Это будет один из лучших показателей в России (из расчета количества квадратных метров на человека). Это амбициозная задача. Но мощностей своих у нас не хватает, поэтому решили пригласить строительную компанию. И, конечно, мы будем поддерживать наших строителей. Работы хватит всем.

Подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Сахалинской области, администрацией Южно-Сахалинска и группой компаний «ПИК». Фото: sakhalin.gov.ru

- Где планируют строить?

- В первую очередь в Южно-Сахалинске. Здесь несколько микрорайонов. Нам важно, чтобы было не просто много жилья, но и чтобы стоимость квартир не росла безмерно.

- К тому же планируется создание базы домостроительной индустрии для масштабного строительства микрорайонов?

- Для нас это важно. Ведь главная цель – улучшение качества жилья. И компания «ПИК» вносит определенные новации в технологии строительства, в архитектуру. Базу планируем построить, как технопарк строительных материалов, недалеко от Южно-Сахалинска – в Корсаковском районе.

- Когда люди выбирают жилье, то всегда интересуются экологическим вопросом, что будет рядом с домом, нет ли свалки? Насколько актуальна для Сахалинской области проблема несанкционированных свалок?

- Когда председатель Правительства Михаил Мишустин приехал впервые на Сахалин, то сказал следующее: «Надо сделать «генеральную уборку» на Дальнем Востоке». Почему он так сказал? Потому что увидел красоты, перспективы развития и при этом грязь и мусор в портах, где стояли неутилизированные корабли. И тут наши решения совпали, ведь мы несколько месяцев назад подняли в воздух беспилотную авиацию, подключили небезразличную молодежь и внимательно осмотрели территории. Выявили свалки – их около 2500. И уже за май и июнь мы ликвидировали 2150 свалок.

- Какие еще «мусорные» реформы прошли?

- Мы создали грузовое экотакси для вывоза строительного мусора. Раньше было нужно везти за сотни километров. Мы поняли, что люди не повезут. Поэтому ввели новые места для постоянного или временного складирования с последующей переработкой (можно использовать в дорожном строительстве). Люди жаловались на антисанитарию возле мусорных баков во дворах. И эту проблему мы решили – купили евроконтейнеры для всей области, сделали под них площадки по единому стандарту. Со следующего года внедряем новые полигоны, где будет проходить сортировка и переработка.

«Мусорная» реформа в регионе в самом разгаре, уже ликвидировали большую часть свалок. Фото: sakhalin.gov.ru

- А что делается для улучшения дорог?

- Есть определенный стандарт, но он не всегда соблюдался. Любая дорога требует ремонта, чтобы не было ям и трещин. На тех дорогах, где нет твердого покрытия, там нужно регулярно формировать профиль, поддерживать кюветы. И ремонтировать надо, не глядя на время года. Некоторые думают, что только летом можно ремонтировать дороги. С 2021 года мы запускаем работу по стандартизации дорог. В нескольких городах делаем пилотную работу, чтобы понять, сколько потребуется средств.

«ЧТОБЫ ДЕТИ ОСТАВАЛИСЬ НА САХАЛИНЕ»

- Начался учебный год, как в Сахалинском государственном университете стартовала новая программа «двух дипломов»?

- Подавляющее число поступивших уже в этот проект вошли. Наша задача отработать процесс дистанционного образования, чтобы это было качественно. Для этого потребуется время. К тому же немаловажно, чтобы студенты имели комфортные условия для учебы и отдыха. Мы сейчас ведем переговоры с гостиницей, чтобы наши студенты там жили. В ближайшее время приспособим там первый этаж для занятий. А потом мы будем привлекать и другие объекты, ведь первый год проекта покажет, сколько нам нужно мест для студентов.

Молодежи предлагают получать лучшее образование, чтобы они могли остаться и найти работу на Сахалине. Фото: sakhalin.gov.ru

- А саму программу как студенты восприняли, уже есть какие-то предложения?

- Программа же заключается в чем? Студент может учиться одновременно в Сахалинском государственном университете и в одном из ведущих вузов страны. Мы планируем заключать еще дополнительные соглашения с престижными вузами, не исключаю, что мы убудем работать с иностранными университетами. Нам важно, чтобы наши дети получили хорошее образование и остались на Сахалине, чтобы никуда не уезжали.

На слете «ОстроVa-2020» участников познакомили с проектами развития, возможностями для личностного и профессионального роста. Фото: sakhalin.gov.ru

- Как раз о патриотизме вы говорили и на патриотическом слете «ОстроVa-2020». Какие задачи и планы обсуждали с молодежью?

- Патриотизм – это и развитие своего края. Когда ученики, студенты остаются на своей земле – это тоже патриотизм. Тем более, что у России большие планы на развитие экономики на Дальнем Востоке. Нам важно, чтобы здесь формировались семьи, у них была здесь работа и комфортная среда для жизни. А еще чтобы люди из других регионов приезжали к нам жить. Мы сейчас решили предложить людям, которые приезжают к нам работать вахтовым способом, кредитование на строительство жилья с низкими ставками – 2%.

Валерий Лимаренко пообщался с участниками форума «ОстроVа-2020» и пожелал им быть сильными, ведь именно им дальше двигать экономику регионов и всей страны вперед. Фото: sakhalin.gov.ru

- Форум состоялся на Сахалине неслучайно. Именно здесь 75 лет назад завершилась Вторая мировая война, как эти факты преподносили?

- Патриотический слет «ОстроVа-2020» рассказал ребятам историю. Они увидели, как проходили раскопки, как находили останки бойцов, жетоны, вещи, документы солдат. Таким образом они видят подтверждение той истории, которую им рассказали. Там же была реконструкция боя, для участников предоставили военную форму тех времен, оружие. Был парад, в котором приняли участие около 1000 молодых людей. Нам было важно, чтобы участники форума унесли с собой историческую правду тех событий. Одно дело читать в учебниках, а другое – видеть своими глазами, где и как это все было.

Важно, чтобы молодежь знала свою историю. Для этого на форуме было много активностей. Фото: sakhalin.gov.ru