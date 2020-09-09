«Во дворе нашего дома леопард»: Жители элитного посёлка вызвали полицию, испугавшись животного

По "Миллениум Парку" разгуливала экзотическая кошка - сервал Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько дней назад Светлана, как обычно, утром выглянула в окно своего коттеджа, расположенного в элитном посёлке «Миллениум Парк» недалеко от Новорижского шоссе. На секунду женщине показалось, что на участке кто-то есть, она уловила движение силуэта какого-то животного между деревьями. Сначала Светлана подумала, что чья-то собака могла пробраться на территорию. Силуэт показался вновь, женщине удалось рассмотреть его получше. На шкуре животного было много тёмных пятен, а когда зверь наконец выглянул из-за дерева, хозяйка участка поняла, что это огромная хищная кошка. Женщина решила, что это леопард. Светлана испугалась и поначалу не знала, что делать. Какое-то время она наблюдала за незваным гостем через окно, животное неспешно изучало территорию, то появлялось, то вновь исчезало в густых зарослях.

— Было около 9 утра, когда я её заметила, я решила вызвать охрану посёлка, они приехали довольно быстро и остались с нами. Оказалось, что это не леопард, а сервал. Мы наблюдали за кошкой. Она оказалась в ошейнике, может, у кого-то сбежала или просто ушла погулять. У нас очень много деревьев на участке и спокойно, видимо ей понравилось. Кто хозяин этой кошки, выяснить так и не удалось. Но что-то нужно было делать, поэтому я позвонила в службу спасения и оставила в полиции заявление, — рассказала Светлана kp.ru

Сервалов приручают и держат как домашних кошек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почти весь день женщина наблюдала за хищной гостьей, а она осторожно следила за хозяевами участка. Под вечер Светлана поняла, что кошка пропала так же бесследно, как и появилась. А на вызов женщины правоохранительные органы так и не появились. Но Светлана успела снять хищную гостью на видео, мы показали его специалисту.

— Кошка на данном видео точно не относится к пантерам и не является леопардом, это сервал, они меньшего размера. Как правило, таких кошек покупают ещё маленькими котятами, заводчики их приучают к соседству с человеком с рождения, и они не несут опасности для человека. Стоимость такого котёнка начинается от 400 тысяч рублей и выше, — объяснил президент российского фелинологического общества Сергей Конюшев

Пока не известно, нашёлся ли хозяин экзотической кошки или она продолжила путешествовать по другим участкам и шокировать остальных соседей.