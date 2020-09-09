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Полиция американского города Рочестер в полном составе ушла в отставку

Причиной отказа правоохранителей от работы стали массовые беспорядки
Юрий МАЙБОРОДА
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Смерть горожанина стала причиной новой волны выступлений сторонников Black Lives Matter

Смерть горожанина стала причиной новой волны выступлений сторонников Black Lives Matter

Фото: REUTERS

Беспорядки в Рочестере (штат Нью-Йорк) стали причиной массового ухода полицейских в отставку. По сути, поддерживать безопасность в городе теперь некому.

Волнения начались после публикации видео задержания афроамериканца Дэниела Пруда весной этого года. Психически нездорового жителя Рочестера, который бегал по городу с криками о том, что он болен коронавирусом, задержала полиция.

Правоохранители надели мужчине на голову мешок и длительное время удерживали в лежачем положении на асфальте. Вскоре Пруд скончался в одной из местных больниц.

Смерть горожанина стала причиной новой волны выступлений сторонников Black Lives Matter (BLM), которые вскоре превратились в погромы и настоящую войну с полицией, а в результате стычек пострадали не менее пяти полицейских.

Не имея возможности справиться с волной насилия, глава полиции Рочестера Ларон Синглтери и его заместитель Джозеф Морабито подали заявления об отставке. Их примеру последовал и весь командный состав городской полиции.

Президент США Дональд Трамп возложил вину за уход полицейских на чиновников-демократов – мэра Рочестера Лавли Уоррен и губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. «Шеф полиции и большинство полиции в Рочестере, штат Нью-Йорк, ушли в отставку. Мэр-демократ и, конечно, губернатор штата Куомо не знают, что делать», – заявил Трамп.

Рочестер расположен в западной части штата Нью-Йорк и насчитывает немногим более 200 тыс. населения. Из-за обилия в городе предприятий оптической промышленности Рочестер иногда называют «оптической столицей мира»: здесь находятся штаб квартиры всемирно известных корпораций Eastman Kodak, Bausch & Lomb и Xerox.

Город печально известен высоким уровнем преступности: согласно данным полиции, уровень насилия в городе примерно 3,5-4 раза превышает средний по Соединенным Штатам. В 2018 году в сравнительно небольшом городе произошло 28 убийств, что составляет 13,9 случаев на 100 тысяч населения, в то время, как в среднем по стране этот показатель не превышает 5,5 случаев на 100 тысяч населения.

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