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«Не очень приятно, если танки под Смоленском»: Лукашенко оценил последствия выхода Белоруссии из ОДКБ

Президент республики дал большое интервью российским журналистам
Александр КОЦАлександр КОЦ
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Александр Лукашенко дал интервью российскими журналистами

Александр Лукашенко дал интервью российскими журналистами

Фото: REUTERS

Своим мнением о возможных последствиях выхода республики из ОДКБ белорусский лидер Александр Лукашенко поделился в интервью с известными российскими журналистами главным редактором RT Маргаритой Симоньян, корреспондентом 1 канал Антоном Верницким, ведущим «Вестей» на России 1 Евгением Рожковым и главным редактором радио «Говорит Москва» Романом Бабаяном.

- У нас же оружие российское. Возьмем самое простое: выход из ОДКБ - это не по внутрироссийским ценам покупать самолеты, вертолеты, танки, БПМ и автоматы, а по мировой цене, если Россия тебе еще продаст, - отметил Лукашенко. - Россия-то продала бы, но если они предлагают вступить в НАТО, то вы же знаете требования: немедленно натовское вооружение. И что они сюда поставят? Хлам для начала. А потом можешь и купить. Но это будет стоить в пять раз дороже, чем сегодня мы покупаем в России. Будет эта армия? Не будет.

По мнению президента Белоруссии, если страна решится выйти из ОДКБ и вступить в НАТО, россияне не станут на это спокойно смотреть, ведь "не очень приятно, если танки под Смоленском".

- Россия этому категорически воспрепятствует, - полагает Лукашенко. - И во что мы превратим Белоруссию? В центр военных действий - столкновения между Россией и блоком НАТО.

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