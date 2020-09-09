Ирина Чиркова: Архангельск прославился тем, что экологические проблемы стали политической повесткой

Ирина Чиркова бывший зампредседателя Комитета Госдумы по природным ресурсам и экологии Фото: Иван МАКЕЕВ

Представители одной из четырех парламентских партий из разных регионов страны и руководитель справедливороссов Сергей Миронов не только представили свое видение ситуации, но и ответили на самые острые вопросы радиослушателей и журналистов «КП».

ПОМОРСКИЙ РУБЕЖ

Бывший зампредседателя Комитета Госдумы по природным ресурсам и экологии Ирина Чиркова очень хорошо знает, чем живет ее родной Архангельск:

- Все поморы ждут этих выборов.

- И явка ожидается высокой?

- Наши социологи предполагают явку в 60 или 70 процентов. Люди недовольны властью. Нас называют красным регионом. Это не совсем справедливо. Два последних губернатора уходили со своих постов, не справившись со своими обязательствами перед народом.

- А вы думаете, что справитесь?

- Сейчас нам надо получить честного, местного, не связанного с партией власти руководителя. Из 9 кандидатов три человека - технические оппоненты. И для меня честь, что люди воспринимают меня как кандидата от оппозиционной партии. Мы не просто критикуем - мы предлагаем альтернативу. Показывая огрехи, демонстрируем, где и как можно сделать лучше.

- Ощущаете сильное противодействие?

- Мы знаем, как управлять регионом. Может, и потому против нас беспрецедентная кампания развернута. Людей заставляют давать отчеты: когда они пойдут голосовать? Мы ведь растянуты по побережью Белого моря. Под эту марку досрочка идет. В том числе в деревнях труднодоступных.

- Встретились две технологии?

- Технология действующей власти - привести свой электорат. Наша технология - убедить свой. Их лозунг: не хотите, чтобы было хуже, - идите голосовать за действующую власть. Мы пошли другим путем.

- Каким?

- Никто не может вас заставить голосовать против вашей воли. Прекрасно, когда люди, задавленные действующей властью, тем не менее сами принимают решения. Кто будет во власти? Мы прославились тем, что у нас экологические проблемы стали политической повесткой. Вам обещают и рисуют красивые картинки, а мы документы предлагали. Люди отмечают не слова, а действия.

КОГДА УВИДИМ ГЛУБИНУ ПЕРЕМЕН

А вот что рассказал глава «Справедливой России» Сергей Миронов:

- 13 сентября в 11 субъектах России пройдут выборы в законодательные собрания регионов. В 20 регионах выберут губернаторов. Довыборы в Госдуму пройдут в 4 областях.

Сергей Миронов: По последним данным социологических исследований, поддержка наших идей велика Фото: Иван МАКЕЕВ

- Ваша тактика на выборах?

- Мы идем в наступление. По последним данным социологических исследований, поддержка наших идей велика. За что выступает «Справедливая Россия»? Пандемия выявила глубокие проблемы. Главные: бедность людей и низкие доходы большинства населения.

- С бедностью власть борется.

- Это известно. Но как? Есть и другая проблема - со здравоохранением. Когда больницы вынуждены были перейти на лечение от ковида, а другие услуги не предоставлялись - и многие были вынуждены перейти на платное лечение. На этом фоне безработица еще более ухудшила положение. Наша партия предлагает решения не только в режиме скорой помощи.

- В начале года новое правительство пришло.

- Когда президент призвал к кардинальным переменам, люди почувствовали перемены. Но их глубина будет продемонстрирована 13 сентября.

- Что смущает?

- Трехдневное голосование. Есть данные, что в результате досрочного голосования конверты вскрываются и переписываются. Наш депутат Шеин предлагает: все конверты в специальный мешок, он опечатывается и избиркомами, и представителями партий. Будет честное голосование - будет и честная власть. Нечестный подсчет - это нечестная власть и нечестные налоги.

- То есть вы против растянутого голосования?

- Я не против трехдневного голосования в этом году – мы за гласность. Нужна гарантия, что голос избирателя будет защищен. Мы памятку раздадим всем в день голосования. Она начинается с вопроса: за что вас могут посадить? Ответ: за фальсификацию итогов выборов.

- Как предполагаете контролировать?

- Я призвал коллег в регионах быть готовыми к проведению митингов по окончании голосования. Но при этом, надеюсь, их проводить не придется. Здравый смысл, хочется верить, возобладает. Иначе это станет нарушением всех принципов. Что пойдет во вред нашему государству.

- Примеры есть...

- Мы видим, какая может быть открыта бездна, на примере Белоруссии. Защитить волеизъявление народа - их долг.

- Вы наступаете или обороняетесь?

- Наступать - значит добиваться справедливости. Когда люди потеряли доходы и не понимают, на что будут жить и кормить свою семью, - это слишком несправедливо для России XXI века. Мы за тех, кто трудится, и за тех, кому трудно.

- В последние месяцы возникают новые партии и движения.

- Перспективы новых партий пусть оценивают избиратели. Каждый избирательный цикл придумки возникают. Если кому-то кто-то понравился - да ради бога. Кто-то не сходит с экрана. Но главный критерий - нужность политической силы для граждан.

- Но новички голоса отбирать будут и у вас, и у других парламентских партий?

- Отбирать будут прежде всего у «Единой России».

В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» региональные представители партии «Справедливая Россия» рассказали о непростой подготовке к Единому дню голосования Фото: Иван МАКЕЕВ

- В сентябре все на дачах урожай собирают и явка низкая...

- Да, сентябрьская явка всегда не очень высока. В том числе и потому три дня дается. И наша задача защитить эти голоса. Мы призываем своего избирателя приходить только 13 сентября. Да, явка небольшая будет, скорее всего. И тут важно, кто больше всего мобилизует своего избирателя.

- От вас будет много наблюдателей?

- Наблюдатели от «Справедливой России» предполагаются на каждом участке. И каждому члену избирательной комиссии памятка будет вручена. Как раз про наказание за фальсификацию. Там будут факты про Московскую, Нижегородскую области, про Дагестан и Сахалин - кто и за что сел из членов местных избиркомов. Должен признать: когда мне принесли в черновом варианте эту памятку и я ее прочитал, то подумал - будь я членом избирательной комиссии, сидеть за такие вещи в тюрьме не хотел бы ни при каких условиях!