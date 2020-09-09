«Я не трус и не боюсь»: Александр Лукашенко объяснил, почему взял в руки автомат

Александр Лукашенко вспомнил тот день, когда появился перед камерами с оружием Фото: REUTERS

В интервью с известными российскими журналистами главным редактором RT Маргаритой Симоньян, корреспондентом 1 канал Антоном Верницким, ведущим «Вестей» на России 1 Евгением Рожковым и главным редактором радио «Говорит Москва» Романом Бабаяном Александр Лукашенко вспомнил тот день, когда появился перед камерами с оружием.

- А вы помните, как Telegram-каналах начали появляться сообщения: "Президент в Ростове", "Президент бежал", "Президент трус" и подобные. "Скажите, на моем месте, какие ваши действия?" – поинтересовался у журналистов президент РБ. - Я показал, что я на месте и не трус, и не боюсь.

По словам главы Белоруссии, решение лететь во Дворец независимости он принял, когда стало известно, что большая группа протестующих выдвинулась к нему. Но к моменту его прилета, основная масса оппозиционеров уже разошлась. Он полагает, что людей специально отозвали, узнав о скором прибытии президента.

- Я продемонстрировал, что мои дети здесь, что моя страна здесь и я ее буду защищать, чего бы мне это ни стоило, - заявил Лукашенко. - Хотя пресс-секретарь бежала сзади, чтобы я не выходил, говорит: «А вдруг снайпер, а вдруг что». Нет, я должен был выйти - разбежались или не разбежались - и поблагодарить этих ребят, которые стояли в цепочке и достойно себя вели. Но главное - я не трус и не боюсь. Я никуда не бежал и бежать не собираюсь, и дети мои тоже никуда не побегут.

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