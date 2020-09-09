Как согреваться в этом сентябре: наши рекомендации для чае- и кофеманов

В нашей сегодняшней подборке мы расскажем Вам о магазинах, где можно выгодно приобрести Ваши любимые сорта чая и кофе, чтобы в наступающие холода вкусно и бесстрашно согреваться дома или на прогулке!

Итак, открывает наш список популярный интернет-магазин Tea ru. Магазин специализируется на продаже чая и кофе, но помимо как классических, так и необычных сортов согревающих напитков, в нём можно также найти различные сладости, бакалейные товары и необходимые аксессуары для вкусного чае- и кофепития. Всего в каталоге магазина собрано более 5 тысяч наименований продукции, которую можно купить по очень выгодным ценам! Сейчас в магазине проходит специальная осенняя распродажа, благодаря которой Вы можете приобрести любимые сорта чая и кофе со скидками до 50%! Также на сегодняшний день в магазине действует предложение на чай от бренда JAF TEA: при заказе 2 пачек листового чая в фигурной упаковке Вы получите в подарок ассорти зелёного чая JAF TEA одного из 12 вкусов в сашетах. А до конца сентября для всех клиентов магазина проходит специальная акция: при заказе товаров на общую сумму от 5000 рублей каждый покупатель получает в подарок стеклянный заварочный чайник “Hunan Provincial” объёмом 550 мл со встроенным металлическим фильтром. Кроме того, в магазине действует необычная предложение, несвойственное для продукции подобного типа: каждый покупатель может вернуть или обменять любой купленный чай или кофе, если он пришёлся ему не по вкусу! Предложение действует, конечно же, при наличии чека и сохранности товарного вида продукции. На нашей странице мы собрали для Вас самые выгодные предложения от магазина, а также специальные промокоды Tea на скидку!

Если говорить о специализированных магазинах по продаже чая и кофе, то нельзя не сказать и об интернет-магазине Tasty Coffee. В магазине представлено более 150 самых разнообразных сортов кофе и чая на любой вкус! Каждую неделю компания проводит две прекрасные акции: скидки по 20% на сорта недели кофе и сорта недели чая! Кроме того, для заядлых кофеманов компания также запустила специальное предложение: возможность оформить подписку, чтобы регулярно получать свежий и разный кофе – для этого просто нужно указать свои вкусовые предпочтения в приготовлении, вкусе и классе кофе, выбрать количество пачек и удобную периодичность получения от 1 до 8 недель. Если же Вы ещё не определились со своими вкусовыми привычками, то можете просто заказать тестовый набор из 5 пачек кофе для разных способов приготовления на выбор – стоимость такого гастрономического удовольствия составляет всего около 2 тысяч рублей! Также при покупке 6 пачек кофе по 250 г действует особое предложение – кофе, чай или аксессуар на выбор. А при покупке 6 пачек чая по 100 г – на выбор в подарок пачка чая. Больше акций, а также скидочные промокоды Tasty Coffee Вы всегда можете на найти на нашей странице.

Особое внимание стоит уделить и интернет-магазину Перекресток Впрок. Магазины компании пользуются большой популярностью не только из-за огромного ассортимента продукции, но и благодаря своей лояльной ценовой политике, а также постоянному наличию большого выбора специальных предложений на товары! Так, сейчас в магазине проходит отличные акции на покупку чая и кофе. Например, приобрести кофе от таких известных мировых брендов, как Nescafe, Jardin, Bushido, Lavazza, Davidoff и Carte Noire можно со скидками до 45%! В качестве приятного бонуса: в дополнение к кофе скидки действуют и на вкусные сладости Комильфо, Raffaello, Merci, Geisha, Lindt Lindor, Ferrero Rocher, Красный Октябрь, Родные Просторы и другие. Также до конца сентября действует особое предложение на чай Greenfield: приобрести любимые вкусы чёрного, зелёного или травяного чай можно со скидкой 30%. Предложение действует как на рассыпной чай, так и на чай в пакетиках. Ну а для новых покупателей компания предусмотрела особую акцию: скидку в размере 12% на первый заказ по промокоду Перекресток Впрок! Обратите внимание, что скидка по промокоду действует только при сумме заказа от 1000 рублей. Эти и многие другие акции магазина мы специально для Вас опубликовали на нашей странице.

Итак, вот и подошёл к концу наш полезный список для чае- и кофеманов. Если Вы хотите увидеть больше акций и скидочных промокодов не только на вкусные и согревающие напитки, но и на другие категории товаров, обязательно посетите наш сайт Промокоды КП ру!

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