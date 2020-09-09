«Не верьте российской пропаганде!»: Почему Тихановская обратилась к России в последнюю очередь

Oбратилась Тихановская не к руководству России. И не к братскому русскому народу. Экс-кандидат обратилась к гражданам России или, по-ельцински говоря, «россиянам» Фото: REUTERS

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, уехавшая в Литву, записала видеообращение к гражданам России. Что уже говорит о многом.

Во-первых, сделала она это ровно через месяц после выборов (они прошли в Белоруссии 9 августа). И сам факт такого обращения похож уже на некий жест отчаяния и попытку перехватить российскую тему у Александра Лукашенко, который собирается прилететь в Москву. До этого Тихановская успела поговорить со всеми, кем только можно на Западе — с Евродепутатами, с представителями НАТО, с дипломатами и прессой — все с той стороны — явно или косвенно антироссийской. И призвать их к помощи. Россия оказалась в этой «очереди приоритетов» почему-то последней.

Во-вторых, обратилась Тихановская не к руководству России. И не к братскому русскому народу - что звучало бы, между прочим, от лица, претендующего на озвучивание мнения белорусского народа, более чем уместно. Нет. Экс-кандидат обратилась к гражданам России или, по-ельцински говоря, «россиянам».

Что она сказала:

- Российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Белоруссии... Не поддавайтесь этой лжи, - заявила Тихановская.

Знаковое заявление, не правда ли. Экс-кандидат в президенты Белоруссии начинает свое обращение к гражданам России с обличения «российской пропаганды». Не белорусской.

Возможно, «российская пропаганда» и заслуживает критики от живущих в самой России. Но когда это звучит со стороны... Лукашенко, кстати, тоже часто жалуется на российскую прессу, а некоторые журналисты из России были задержаны во время протестов в Белоруссии (в том числе и спецкор «Комсомольской правды») и выдворены из страны.

Может, все дело в том, что российские журналисты слишком разные и многие из них не встают ни на одну из сторон в конфликте в Белоруссии, а передают то, что видят в реальности? В отличие, кстати, от западных СМИ — те полностью на стороне протестующих, и от государственных СМИ Белоруссии — они все за Лукашенко.

Но вернемся к обращению Тихановской.

- Я вам расскажу, что происходит, - говорит она «россиянам». - Лукашенко проиграл... Лукашенко удерживает власть лишь благодаря невероятному по жестокости подавлению протестующих, он отдал приказ стрелять в граждан и забрасывать их гранатами...

Тут экс-президент, пожалуй, и права, и нет. Да, жестокости на протестах в Белоруссии хватает. Но уж точно не больше, чем в той же Европе или США. И проиграл Лукашенко или нет — вопрос спорный. Даже европейские страны не готовы признать победителем выборов в Белоруссии Тихановскую. Все признают, что у Лукашенко есть свои сторонники, свой электорат, на который он пытается опираться. И никто точно не может подсчитать — за кем сегодня людей больше. Протестующие на митингах активней. Сторонники Лукашенко — молчаливей, меньше выходят на площади. Но они есть.

Дальше Тихановская перешла к главному (для нас):

- Ни на каком этапе это (протесты в Белоруссии, - ред.) не было борьбой с Россией. Не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное, - заявила экс-кандидат в президенты. - Нам очень важно не испортить отношения с Россией... Давайте не позволим пропаганде ударить по отношениям наших народов, поддержите нас.

И почему бы не поддержать. Если бы сама Тихановская накануне выборов в интервью «Комсомолке» не сказала четко: «Союзное государство? Нет-нет! Никакого Союзного государства нам не надо. Мы будем просто дружить со всеми...» А судя по тому, что к России экс-кандидат обратилась позже всех, то и дружить с нами, как со всеми, но в последнюю очередь?

И хочется сказать: «Спасибо, мы все поняли». Но не стоит. Потому что на самом деле еще ничего не понятно в белорусском конфликте — куда он выведет и чем кончится.

Лучше сказать: «Спасибо, что пока так мало на митингах в Белоруссии антироссийских лозунгов (хотя они уже есть и весьма безобразные, обидные)».

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