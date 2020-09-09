"Я служил в Советской армии, мне не привыкать": Ефремов в СИЗО смотрит футбол и готовится к апелляции

Михаила Ефремова не пугают условия в СИЗО Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кажется, такое уже случалось: Михаил Ефремов вновь отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева. Такое решение актер сегодня утром озвучил правозащитникам.

- Действительно, отношения с этим адвокатом у него закончились после вынесения приговора. Ефремов дал понять, что недоволен работой Пашаева. Апелляцией и кассацией будет заниматься другой защитник. Актер очень настроен на пересмотр дела, - поделилась с kp.ru член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, которая навестила знаменитого арестанта.

Сегодня актер получил первую передачку, о которой просил ранее - чай, сахар, сигареты. И пожаловался, что первую ночь в СИЗО провел без сна.

- В последнее время он плохо спит по состоянию здоровья, - уточнила правозащитница. - Рассказал, что вчера вечером смотрел футбол с сокамерниками. Новости про себя не включал, говорит, насмотрелся, не хочет ничего видеть о себе. В камере у него нормальные отношения, быт устраивает. На ужин давали вареную селедку и картофельное пюре, на завтрак - геркулесовую кашу.

По словам Литвинович, в непривычной тюремной среде Ефремов выглядит абсолютно адаптированным.

- Мы часто видим людей в первые часы и дни после ареста. По сравнению с обычным человеком, он вполне быстро освоился, - отметила член ОНК. - Ефремов уже понял, как там все устроено, какие порядки, как пишется заявление. Он вообще сказал, что поскольку служил в Советской армии, то абсолютно привычен к простой еде и аскетичным условиям. Он совершенно не выглядит сломленным, говорит, у него все нормально.

Напомним, накануне за смертельное ДТП суд назначил Михаилу Ефремову 8 лет колонии общего реима. Говорят, защищавший артиста Эльман Пашаев получил от него гонорар в 11 миллионов рублей. За эти деньги одиозный юрист обещал своему подзащитному условный срок.

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