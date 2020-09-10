Код Михаила Ефремова: нумеролог объяснила причины аварии, провал адвоката и "проклятье восьмерок" в деле артиста

Михаил Ефремов в суде. Фото: Иван МАКЕЕВ

На обилие восьмерок в деле Ефремова обратили внимание даже скептики. 8 июня произошло ДТП, а 8 сентября суд приговорил актера к 8 годам колонии и выплате штрафа в 800 тысяч рублей. Учитывая, то перевернутая восьмерка - это знак бесконечности, многие увидели в этом дурное предзнаменование.

Однако, между нумерологами согласия в этом вопросе нет. Одну и ту же цифру они трактуют по-разному. Так, шаманка и астронумеролог Анна Батыр уверена, что обилие восьмерок сигнализирует о расплате за успех, который случился вопреки жизненной программе артиста.

- Через эти числа судьба посылает ему знаки. Ефремов отрабатывает свой взлет, свою удачу, которой не было в его дате рождения, - растолковывает Батыр.

У нумеролога Григория Кузнецова - свое понимание "магии чисел".

- Восьмерка символизирует долг (не финансовый), ответственность и карму. Поэтому таким образом Ефремов возвращает долг за какую-то жизненную ситуацию, - считает Кузнецов.

Год плохой славы

Самый известный эксперт-нумеролог Клара Кузденбаева, которая составляла прогнозы Надежде Бабкиной, Любови Успенской, Глюкозе и многим другим артистам, уверена, что восьмерки в деле Ефремова - банальное совпадение. Ведь на самом деле все решает жизненный код человека.

Нумеролог Клара Кузденбаева дала прогноз Михаилу Ефремову.

По словам нумеролога, Михаил Ефремов - по жизни виноватый, всегда крайний: такая уж характеристика записана в дате его рождения 10 ноября 1963 года. По этим же цифрам Кузденбаева высчитала жизненный код артиста - годы взлетов и падений, оценила влияние Луны и Солнца... Исходя из всех хитросплетений, кривая судьбы Ефремова сейчас ушла в минус.

- 56 лет для Михаила - переломное время, это год плохой славы, эмоционального спада, депрессии, обманов и интриг, - показывает нумеролог свои графики и таблицы (у Кузденбаевой все современно: вбиваешь дату в компьютерную программу, и машина выдает полный расклад с яркими цветными столбиками). - Новый год для каждого из нас начинается не 1 января, а после дня рождения. Так вот, у Ефремова 57-летие (с ноября-2020 по ноябрь-2021) пройдет в плюсе, удача наконец будет на его стороне. Поэтому, если он надеется на смягчение приговора и готовится к апелляции, очень важно, чтобы суд состоялся после 10 ноября. Тогда велика вероятность, что ему действительно скостят срок.

Но жизненный код - как американские горки, где каждые 12 месяцев - новый поворот.

- Самый плохой год для Михаила наступит в 58-й день рожденья, - предупреждает Клара Кузденбаева. - Вижу болезни, потери, страшную депрессию. Особенно тяжелыми будут полгода с 10 мая по 10 ноября 2022. Ему надо беречь здоровье, особенно уязвимы почки и горло. А также собрать в кулак всю свою волю. От природы она у него есть, он достаточно волевой человек, чтобы справиться со своими зависимостями. По моим прогнозам, актер выйдет из колонии через три-четыре года.

Взаимные убийцы

Еще не зная дату рождения Сергея Захарова, нумеролог предупредила: у некоторых знаков Зодиака тотальная несовместимость. Скорпионы, например (как Ефремов), несут разрушения Водолеям и Близнецам: это так называемые "взаимные убийцы". А увидев данные погибшего водителя - 4 февраля 1963 года, Кузденбаева ахнула: все в точку!

- Скорпион Ефремов уничтожил Водолея Захарова, а тот, в свою очередь, разрушил его жизнь, - говорит нумеролог. - По дате рождения видно, что погибший был человеком душевным, сердечным, всеми любимым. Но с августа прошлого года у Сергея по жизненному коду идет нулевое падение. Ноль это всегда тюрьма, сума или внезапная смерть. Помните, в 2007 году актер Александр Дедюшко погиб в ДТП с женой и ребенком? Тогда оба родителя переживали жизненный спад, а ребенок, хоть и находился на подъеме, попал под их программу. Это злой рок - как говорят, на роду написано. И у Сергея Захарова тоже была эта печать смерти.

Адвокату дорога в артисты

О том, что Ефремову не повезло с адвокатом, говорят не только обыватели, но и цифры. Судя по дате рождения - 22 декабря 1971 года, Эльман Пашаев выбрал не ту профессию.

- Из него получился бы хороший артист, а не защитник, - уверена Клара Кузденбаева. - Артистизм, харизма - это у него в избытке, зато в жизненной программе полностью отсутствуют четверки, шестерки и восьмерки. Что это значит? Когда нет четверок, люди трусоваты, не умеют складно врать, а если врут, всегда попадаются. Шестерки отвечают за власть, умение командовать. А восьмерки - за удачу, карьерный рост и материальное благосостояние.

Подобрать "своего" адвоката, по словам нумеролога, можно математически.

- Был у меня клиент - депутат Андрей Комаров. Я его честно предупреждала, что он попадет в тюрьму, - вспоминает Клара Кузденбаева. - В итоге, когда его посадили под домашний арест, приехал сын Артем - мол, давайте подбирать адвоката по совместимости. Подобрали и дело пошло: все обвинения с депутата сняли. А потом сын приходит снова: "Посмотрите мою девушку Анну, подходим ли мы друг другу". Я посмотрела: "У нее - год славы, успеха, рождения ребенка. Но вы несовместимы, твоя Анна для тебя слишком взбалмошная и непредсказуемая". И вот спустя какое-то время Артем сам мне написал: "Ваш прогноз сбылся. Анна Седокова родила от меня сына". Я и не знала, что он встречался с певицей. Правда, вскоре они расстались, все сбылось, как по писанному. Вот и не верь после этого цифрам...

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