«Никаких слияний и поглощений. Это абсолютная чушь!»: Песков опроверг слухи о «присоединении Белоруссии»

Дмитрий Песков попросил не проводить параллелей между ситуацией после выборов в Белоруссии и в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Конечно же, никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь! - ответил Дмитрий Песков на вопрос украинского журналиста, попросившего прокомментировать слухи о «поглощении Россией Белоруссии после визита в Москву Александра Лукашенко». - Вы знаете, что наши отношения особого партнерства, союзнические отношения, они многовекторные.

При этом спикер Кремля попросил не проводить параллелей между ситуацией после выборов в Белоруссии и в России, как это спрогнозировал накануне президент Белоруссии.

- Мы две разные страны, мы два разных суверенных государства, - сказал Песков. - У нас иная политическая культура, у нас иной политический ландшафт и иные политические тенденции. Поэтому здесь какие-то политические обобщения были бы не верными. Россия с абсолютным уважением относится к политической культуре Белоруссии.

Пресс-секретарь президента прокомментировал и ситуацию с белорусской оппозицией.

- Я лишь скажу, что, безусловно, какое-то исчезновение людей вызывает обеспокоенность, - заявил Песков. - Мы исходим из того, что в установленные законом сроки какая-то информация будет предоставлена.

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Возможно, лидер Белоруссии прибудет в российскую столицу в середине сентября (подробности).