Победившая на выборах в Черногории оппозиция: С Россией будем дружить!

Марко Милачич

«Последний диктатор Европы» — так, без шуток, можно было сказать о черногорском президенте Мило Джукановиче. Придя к власти в 1991 году, он превратил бывшую югославскую республику в личную вотчину. Например, один из крупнейших местных банков принадлежит его брату. Через этот банк проворачивалась схема: выдавались кредиты госслужащим, судьям, депутатам из числа друзей и сторонников президента. Потом банк признавал кредит невозвратным, и чиновник мог просто оставить деньги себе. Как плату за лояльность Джукановичу.

Но Запад на разгул коррупции не обращал внимания, ведь это свой парень: с Россией — враждует, в НАТО — вступил три года назад, на очереди — интеграция в ЕС.

Однако на выборах 30 августа партия Джукановича неожиданно проиграла оппозиционной коалиции, куда вошли самые разные силы, от ультраконсерваторов до либералов — настолько всех достал правящий клан.

Какое до того дело нам? Только за прошлый год Черногорию посетило 356 тысяч туристов из России. А постоянно живут здесь, по официальным данным, свыше 10 тысяч наших сограждан, по неофициальным — куда больше. Тёплое море, похожий язык, общая православная вера… Многие россияне покупают копеечное (по европейским меркам) жильё и перебираются сюда на все лето.

Правда, в последние годы отношения испортились, Джуканович сражался с «русской агрессией», одновременно пытаясь упразднить Сербскую православную церковь в Черногории — мешает, мол, евроинтеграции.

Прекратятся ли антироссийские санкции и религиозные гонения после победы его противников? Об этом в интервью kp.ru рассказал один из лидеров оппозиционной коалиции, глава партии «Настоящая Черногория» (Prava Crna Hora) Марко Милачич.

Марко Милачич рассказал kp.ru, как новое правительство планирует обустраивать страну Фото: предоставлено пресс-службой

ОТМЕНУ САНКЦИЙ — В ПЛАН №1!

— Господин Милачич, начнём с самого интересного и важного для наших читателей: когда победивший блок сформирует новое правительство, реально ли улучшение отношений с Россией?

— Конечно, реально. Более того, наш долг — их улучшить. У черногорцев и русских - столетия общей истории, в течение которых ваша страна всегда помогала нашей. Не говоря уже о том, что сейчас Россия — это туристы и инвестиции. В целом же, главная задача нового правительства — построить хорошие отношения со всеми игроками как в нашем регионе, так и по всему миру, включая, конечно, Москву. Это касается и санкций. Черногории не следует вводить их против других стран — и тут я, опять-таки, имею в виду Россию.

— Можно ли здесь рассчитывать не только на слова, но и на конкретные шаги новой черногорской власти?

— Да, как только оппозиция сформирует парламент, а тот, в свою очередь, назначит правительство, включая главу МИДа, — мы должны внести в план наших первоочередных действий отмену антироссийских санкций. Потому что, когда в огромном геополитическом конфликте наша маленькая страна безоглядно принимает лишь какую-то одну сторону — это не очень мудро.

О ЧЛЕНСТВЕ В ЕС И НАТО

— Другой непростой вопрос — это Евросоюз, куда Черногория пытается вступить.

— Думаю, нашу евроинтеграцию необходимо продолжить. Потому что ЕС — это, прежде всего, достижение европейских стандартов: в экономике, законах, политике. Например, сейчас Джуканович пытается дестабилизировать страну и помешать мирному переходу власти в руки оппозиции — при настоящем «евростандарте», к которому мы стремимся, подобное просто невозможно.

— У победившей оппозиции вообще очень разные взгляды на интеграцию в западные структуры. Что вы думаете о членстве Черногории в НАТО?

— Моё личное мнение хорошо известно: я выступаю за военный нейтралитет Черногории. Однако, независимо от моих взглядов, этот вопрос не может обсуждаться до тех пор, пока мы не очистим правительство от преступных элементов, восстановим демократические институты, вернём в страну общественное согласие. А если новое парламентское большинство и некоторые политические партии, его составляющие, имеют разные позиции по вопросу НАТО, — то это как раз и обязывает бороться прежде всего за то, что нас объединяет: за демонтаж «наследия» Мило Джукановича. Бороться против коррупции, против оргпреступности, против так называемого «Закона о свободе веры» — то есть за всё то, в чём наши взгляды совпадают.

И ПРО ЦЕРКОВЬ

— Под видом «Закона о свободе веры» Джуканович по сути вёл рейдерскую атаку на Сербскую православную церковь в Черногории, пытаясь переписать её имущество на этакую фирму-однодневку — так называемую «Черногорскую православную церковь» (создана в 1993 году и не признана ни одной из канонических православных церквей мира — Прим. ред.).

— Надеюсь, это была последняя ошибка Джукановича. Тут двух мнений быть не может: наша единственная каноническая церковь — это Сербская православная церковь в Черногории. Чиновники подняли руку на нашу историю, на наши монастыри, на наши святыни. Поэтому минувшие выборы должны стать уроком для следующих поколений: любого, кто покусится на нашу Православную церковь и на нашего Бога, ждёт такое же поражение, как ныне Джукановича. Я уверен, что победившая оппозиция отменит его антицерковные законы в первую очередь.

СПРАВКА «КП»

Так кто же победил в Черногории?

Кажется, такого тут ещё не было: чтобы в одну антиправительственную коалицию вошли партии, которые в обычной жизни вряд ли сели бы за один стол. Итак, кто же теперь сформирует новое правительство в парламентской республике?

— Блок партий «За будущее Черногории» (примерно на 2/3 состоит из правых консерваторов-евроскептиков) — 27 кресел.

— Блок партий «Наша нация — мир» (либералы за западный вектор) — 10 кресел.

— Партия «УРА» (либералы и зелёные) — 4 кресла.

Итого — 41 кресло. Ровно столько и нужно, чтобы назначить своё правительство. Перевес над партией Джукановича — небольшой, так что лёгкой дороги точно не будет, и для Черногории всё ещё только начинается.