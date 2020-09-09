Александр Лукашенко: Я к «вагнеровцам» отправил сына Витю, он отвез их к российской границе

Лукашенко отметил, что именно из-за истории с задержанием 33 россиян он позже уволил Вакульчика с должности руководителя КГБ Фото: REUTERS

Полтора месяца назад, за две недели до президентских выборов в Белоруссии, в Минск прибыла группа из 33 сотрудников российского частного охранного предприятия. Эти люди с опытом участия в боевых действиях собирались из Минска через Стамбул вылететь на охрану нефтепромыслов в Венесуэле. Но расследование «КП» расставило точки над «i»: поездка этой группы - это была прорабатываемая в течении года спецоперация СБУ Украины. При прямом кураторстве старших "товарищей по профессии" из-за океана.

Лукашенко, отвечая на вопрос российских журналистов, признал, что ему поступила информация о въезде в Белоруссию «подозрительного автобуса» с 33 серьезными мужчинами. Которые сначала поселились в гостинице, а потом переехали в пансионат. Неподалеку от президентской резиденции.

Когда президент Белоруссии поинтересовался у своих спецслужб, могут ли они проконтролировать перемещения и действия приезжих, тогдашний глава КГБ Валерий Вакульчик признал, что гарантировать этого не может .

- После этого я отдал распоряжение их задержать. Начали выяснять, кто, зачем и почему? - пояснил свои действия белорусский лидер.

- Так что это было — провокация украинцев или провокация американцев через украинцев? - уточнила глава RT Маргарита Симоньян.

- Расскажу. Как это было в деталях, - рассказал Лукашенко, - Президент России, кстати, от руки мне написал, как они видели развитие этой ситуации. Мне сразу доложили, что белорусско-украинскую границу — а у нас острый период, и службы безопасности работают прилично —так вот границу пересекла группа в автобусе, 33 человека.

- Как их зафиксировали?

- Человек, который их вез, оказался абсолютно надежным. Нет, он не агент. Но поставил нас в известность. Такой белорусский мужик. Мы сразу их на контроль взяли. Они поселились в одну гостиницу. Потом переселились под Минск — возле резиденции президента.

- И что?

- Начинаем ковыряться. Мне докладывают разные вещи. Проще всего было взять их и "замести". Но я задаю вопрос КГБ и спецслужбам, которые за этим наблюдают: вы мне сможете проконтролировать их действия на территории Белоруссии? А вдруг террористы? Мы же не должны допустить терактов. Мне глава КГБ Вакульчик отвечает: «Разрешите доложить через 2-3 часа». И потом говорит, что есть большой риск, что он не сможет отследить всех и нейтрализовать.

- И вы?

- Хорошо, говорю, придется их задерживать, чтобы не было беды. А утром мне сказали - это люди из «Вагнера» .Так и сказали. Они ехали через Стамбул, кто в Ливию, кто куда. Ну, начинаем смотреть. Когда они проезжали на автобусе мимо минского аэропорта — до самолет в Стамбул оставалось 7-8 часов , но они не поехали в аэропорт. И последовала команда старшего группы— билеты на Стамбул жечь.

- Что вам еще сообщили?

- На следующий день говорят: нет, это люди Сечина ехали охранять в Венесуэлу месторождения. Но мы же с Игорем в блестящих отношениях! Он бы мне позвонил. И, если бы позвонил — я бы не просто их отпустил, я бы помог! Звонка не было.

Так, недавно по просьбе россиян допрашивали грузин, которые по просьбе россиян только в Белоруссию согласились приехать для допроса по Майдану.

- Все вел ваш Комитет госбезопасности?

- Процесс контролировал не глава КГБ Вакульчик. Этим занимался мой старший сын Виктор, помощник по национальной безопасности. Я ему сказал: поезжай, посмотри, чтобы они жили как в нормальных условиях. Вы подняли гвалт, я собираю всех силовиков: давайте позвоним в Россию и в Украину. И пусть приедут генпрокуроры, садятся втроем и решают что с этими ребятами делать. Украинский генпрокурор сразу прислал письмо: немедленно их переправить в Украину. Не приехал и российский прокурор.

- И тогда вы?..

- Я зову старшего сына: посади обе группы (они были в разных местах) в автобус, расспроси, куда вы хотите. Когда он к ним приехал и представился - у них квадратные глаза стали. Гомельский парень там один был, он сказал: домой хочу заехать. Остальные — все как один — отвезите нас на границу с Россией. Он мне звонит: папа вот так. Я ему: Витя отвези, куда они просят.

- Так чья это операция?

- Потом мне приходит информация: американцы эту операцию затеяли. А украинцы говорят: это не мы. И то, какую позицию заняли украинцы — это за что? Даже Зеленский — которого я всегда поддерживал — и тот неудовольствие выразил. Бах - почему? Так американцы написали ему.

Лукашенко отметил, что именно из-за истории с задержанием 33 россиян он позже уволил Вакульчика с должности руководителя КГБ и назначил на его место Ивана Тертеля.

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