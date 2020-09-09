Переживет ли рубль очередное падение цен на нефть

Эксперты говорят о совокупности нескольких факторов, которые прибивают котировки к земле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В сентябре цены на нефть устремились вниз. Если в самом начале месяца черное золото на мировых площадках покупали и продавали за 46-45 долларов за баррель, то 8 сентября цена опустилась уже ниже 40 долларов. Ощутимое падение, особенно для российского бюджета, который в немалой степени зависит от нефтяных доходов.

Любопытно, что какой-то глобальной причины для таких подвижек – вроде пандемии или разругавшихся крупнейших добытчиков нефти – на этот раз нет. Эксперты говорят о совокупности нескольких факторов, которые прибивают котировки к земле.

- Одна из таких причин – снижение цен Саудовской Аравией для потребителей в Европе и Азии. Кроме того, выросла добыча у стран-участников сделки ОПЕК+, - перечисляет экономист Денис Ракша. – Но на самом деле ничего очень страшного не произошло, это то, то называется коррекцией рынка. Просто 40 долларов – это такой символический рубеж.

Другой важной причиной нынешнего падения цен оказался… выход из коронавирусного кризиса. Вернее, не такой быстрый выход, на который рассчитывали аналитики и трейдеры. Агентство Bloomberg опросило представителей 10 нефтеперерабатывающих заводов из Азии - только четверо завили, что будут покупать больше нефти по скидкам от саудитов. Дело в том, что потребление нефтепродуктов, в том числе бензина, остается ниже того, что было до коронавируса.

- Сейчас торгуются контракты с поставкой в ноябре – мы говорим о ценах на них. А это очень зыбкая почва. Аналитики считают, что в ноябре потребление не вырастет, и закладывают это в цены. Но это не точные прогнозы, а скорее ощущения, - отмечает Денис Ракша.

Как это обычно и бывает, вслед за нефтью падаем и курс рубля. Если август, который суеверные люди считают черным для экономики страны, национальная валюта пережила без потерь, то в сентябре она подешевела на 3,5% к доллару и на 1,9% к евро

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