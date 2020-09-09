За что Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

Дональд Трамп далеко не первый номинант на Нобелевку среди американских президентов Фото: REUTERS

Депутат «Партии прогресса» Норвегии Кристиан Тибринг-Гедде выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира. Свою позицию норвежец объясняет усилиями главы Белого дома по разрешению продолжительных конфликтов в мире.

«Я думаю, в своих попытках установить мир между государствами он сделал больше, чем большинство других номинантов на Премию мира», – заявил Тибринг-Гедде.

В обращении к Нобелевскому комитету депутат подчеркнул, что администрация Трампа оказала огромное влияние на установление отношений ОАЭ и Израиля, что может явиться положительным примером для стран, и Ближний Восток вскоре может стать «регионом сотрудничества и процветания».

Ранее Израиль и ОАЭ заявили о полной нормализации отношений при посредничестве США, а в ближайшее время ожидается подписание соглашений в различных сферах, включая безопасность, туризм и прямое авиасообщение.

Нобелевская премия мира вручается ежегодно с 1901 года. За время существования ее присудили 97 раз (в ряде случаев она была разделена между двумя или тремя лауреатами). 19 раз Премия не была присуждена из-за отсутствия значимых номинантов.

Размер Нобелевской премии мира, врученной в прошлом году премьер-министру Эфиопии Абий Ахммед Али за разрешение пограничного конфликта с Эритреей, составил примерно 1,1 млн. долларов.

Согласно положению Нобелевского комитета, во время вручения премии известными становятся лишь имена лауреатов – личности номинантов остаются засекреченными на 50 лет.

Дональд Трамп далеко не первый номинант на Нобелевку среди американских президентов. Так лауреатами престижной награды становились: Теодор Рузвельт в 1906 году, Вудро Вильсон в 1919 году, Джимми Картер в 2002 году и Барак Обама в 2009 году.

Кстати, на Нобелевскую премию мира в 1935 году был номинирован Бенито Муссолини, а в 1939 году – Адольф Гитлер.