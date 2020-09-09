Менял машины и адреса проживания: Задержанный за хищение 603 миллионов замминистра энергетики РФ пытался скрыться

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что Тихонов пытался скрыться от следствия. Фото rosenergo.gov.ru

Заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова подозревают в хищении 603 миллионов рублей. Эти бюджетные средства были выделены ФГБУ "Российскому энергетическому агентству" Минэнерго России для создания информационной системы.

- В ходе расследования установлена причастность к хищению не менее 603 миллионов рублей бывшего директора ФГБУ «РЭА» Анатолия Тихонова, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО «Ланит» Владимира Макарова и Виктора Серебрякова. Всем фигурантам дела предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что Тихонов пытался скрыться от следствия.

- Он применял различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы, - отметили в СК России.

По Москве поползли слухи, что замминистра умудрился спрятаться в небольшом сейфе в одной из своих московских квартир. Чиновника достали из стального ящика во время обыска сотрудники ФСБ России и ГУЭБиПК МВД России, когда вскрыли на нем замки.

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