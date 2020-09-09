США пригрозили Белоруссии санкциями из-за Колесниковой

Из-за инцидента с Марией Колесниковой на Белоруссию Вашингтон может наложить санкции Фото: EAST NEWS

По заявлению главы внешнеполитического ведомства США Майка Помпео, Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций против белорусских чиновников, в том числе и тех, кто так или иначе якобы причастен к инциденту с членом оппозиционного Координационного совета Марией Колесниковой. Помпео не замедлил наречь случившееся «похищением».

«Глубоко обеспокоен сообщениями о похищении и попытке насильственного изгнания лидеров оппозиции в Беларуси. Мы призываем белорусские власти прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов и освободить всех несправедливо задержанных», – заявил Помпео на своей странице в Twitter.

Предполагается, что санкции будут точечными, то есть направленными против конкретных лиц, которых США сами и назначат виновными.

Зеленый свет первым санкциям Вашингтона против Минска был дан в 2006 году, после указа, объявившего чрезвычайное положение в республике, однако в конце прошлого года они были фактически заморожены.

Возможно, будет вновь введен в действие прежний пакет ограничительных мер, либо санкции коснутся отдельных лиц.

В конце августа прибалтийские республики объявили персонами нон-грата Александра Лукашенко и еще порядка 30 белорусских чиновников. Им запрещен въезд на территории Литвы, Латвии и Эстонии на неопределенный срок.

Других санкционных мер со стороны Евросоюза в отношении Белоруссии пока принято не было, хотя в ЕС неоднократно заявляли, что такая возможность там рассматривается.

По официальной версии, Мария Колесникова вместе с сотрудниками аппарата Координационного совета оппозиции Белоруссии Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пытались выехать на Украину. Белорусские СМИ опубликовали видео, на котором Иван Кравцов сообщает о совместно принятом с Колесниковой решении покинуть страну.

По версии властей, на границе соратники Колесниковой запаниковали и вытолкнули ее из машины. Оппозиция же утверждает, что Колесникову, якобы, пытались насильно выдворить из республики, она протестовала и даже порвала свой загранпаспорт, а пограничники ее задержали и передали в полицию.

9 сентября адвокат Колесниковой сообщил, что она находится в следственном изоляторе Минска.